به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی نعمتی، بعد از ظهر سهشنبه از کشف ۶۰ تن برنج خارجی احتکارشده در رباطکریم خبر داد.
وی که فرمانده انتظامی رباطکریم است، اظهار کرد: در پی دریافت گزارشی مبنی بر فعالیت یک انبار احتکار برنج توسط افراد سودجو در نصیرشهر، موضوع بهصورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.
نعمتی افزود: مأموران پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی، یک سوله به مساحت یکهزار مترمربع را در نصیرشهر شناسایی کردند و پس از هماهنگی با مرجع قضائی، در بازرسی از محل، ۶۰ تن برنج خارجی احتکارشده را کشف کردند.
وی تصریح کرد: با دستور مقام قضائی، انبار متخلف پلمب و یک متهم در این رابطه دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.
فرمانده انتظامی شهرستان رباطکریم در پایان خاطرنشان کرد: کارشناسان ارزش برنجهای احتکارشده را ۷۵ میلیارد ریال برآورد کردهاند.
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