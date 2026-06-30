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۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۱۳

۶۰ تن برنج احتکارشده در رباط‌کریم کشف شد

۶۰ تن برنج احتکارشده در رباط‌کریم کشف شد

رباط کریم- فرمانده انتظامی رباط‌کریم از کشف ۶۰ تن برنج خارجی احتکارشده و دستگیری یک متهم در این پرونده خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی نعمتی، بعد از ظهر سه‌شنبه از کشف ۶۰ تن برنج خارجی احتکارشده در رباط‌کریم خبر داد.

وی که فرمانده انتظامی رباط‌کریم است، اظهار کرد: در پی دریافت گزارشی مبنی بر فعالیت یک انبار احتکار برنج توسط افراد سودجو در نصیرشهر، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

نعمتی افزود: مأموران پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی، یک سوله به مساحت یک‌هزار مترمربع را در نصیرشهر شناسایی کردند و پس از هماهنگی با مرجع قضائی، در بازرسی از محل، ۶۰ تن برنج خارجی احتکارشده را کشف کردند.

وی تصریح کرد: با دستور مقام قضائی، انبار متخلف پلمب و یک متهم در این رابطه دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان رباط‌کریم در پایان خاطرنشان کرد: کارشناسان ارزش برنج‌های احتکارشده را ۷۵ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.

کد مطلب 6875380

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