کشف ۲۷۰کیلوگرم چوب جنگلی قاچاق در کاشان؛یک متهم به مرجع قضائی معرفی شد

سرهنگ ایرج کاکاوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی دریافت گزارشی مبنی بر نگهداری و دپوی مقادیری چوب جنگلی قاچاق در یک منزل در شهرستان کاشان، رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از انجام بررسی‌های اولیه، جمع‌آوری اطلاعات و هماهنگی‌های لازم قانونی، موفق شدند محل نگهداری این محموله را شناسایی کنند و در ادامه با حضور در محل، بازرسی دقیق از منزل مورد نظر را در دستور کار قرار دهند.

فرمانده انتظامی شهرستان کاشان ادامه داد: در نتیجه این عملیات، ۲۷۰ کیلوگرم چوب جنگلی قاچاق که به صورت غیرمجاز نگهداری می‌شد، کشف و ضبط شد.

وی با اشاره به نظر کارشناسان مربوطه درباره ارزش این محموله گفت: برابر اعلام کارشناسان، ارزش چوب‌های کشف‌شده بیش از ۵۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.

سرهنگ کاکاوند با بیان اینکه در این رابطه یک متهم شناسایی شد، تصریح کرد: پس از تشکیل پرونده مقدماتی، متهم برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان کاشان همچنین با تأکید بر اهمیت صیانت از منابع طبیعی و مقابله با هرگونه برداشت، نگهداری و جابه‌جایی غیرقانونی فرآورده‌های جنگلی اظهار داشت: برخورد با سودجویانی که با تخریب و قاچاق منابع طبیعی، به محیط زیست و سرمایه‌های ملی آسیب وارد می‌کنند، با جدیت در دستور کار پلیس قرار دارد.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه قاچاق چوب، تخریب منابع طبیعی و نگهداری غیرقانونی فرآورده‌های جنگلی، موضوع را از طریق مراجع انتظامی اطلاع دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن رسیدگی لازم انجام شود.