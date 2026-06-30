به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی عبداللهی، استاندار البرز، امروز در نشست شورای اطلاعرسانی استان که با حضور الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاعرسانی دولت برگزار شد، ضمن تسلیت ایام محرم و سالگرد شهادت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و همچنین شهادت رهبر شهید، بر اهمیت نقش اطلاعرسانی شفاف در افزایش اعتماد عمومی و ارتقای سرمایه اجتماعی تأکید کرد و با خیرمقدم به رئیس شورای اطلاعرسانی دولت و همراهان وی، اظهار کرد: شورای اطلاعرسانی دولت نماد شفافسازی و تبیین اقدامات نظام و دولت در کشور است و استان البرز نیز تلاش کرده در همین مسیر، با رویکردی مبتنی بر صداقت، امیدآفرینی و ارتباط مؤثر با مردم حرکت کند.
استاندار البرز با اشاره به اقدامات انجام شده در ایام جنگ، گفت: در آن روزها تلاش کردیم رسالت اطلاعرسانی و تبیین واقعیتها را به درستی انجام دهیم و ضمن شفافسازی اقدامات، امید و آرامش را در جامعه حفظ کنیم.
عبداللهی با اشاره به بازدید رئیس شورای اطلاعرسانی دولت از برخی مراکز و بخشهای مرتبط با مدیریت بحران در استان افزود: در جریان این بازدیدها، نحوه فعالیتها و اقدامات انجام شده در البرز مورد تأیید قرار گرفت و حتی عنوان شد که برخی از این الگوها میتواند به عنوان نمونه کشوری مورد استفاده قرار گیرد.
خسارت به بیش از ۵ هزار واحد مسکونی و تجاری
وی با بیان اینکه استان البرز از جمله استانهایی بود که در جریان جنگ آسیبهای متعددی را متحمل شد، اظهار کرد: حدود پنج هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی و تجاری در استان دچار خسارت شدند و ۱۷۸ مجموعه اقتصادی و صنعتی نیز آسیب دیدند.
استاندار البرز ادامه داد: از این تعداد، حدود ۲۰ مجموعه به صورت کامل دچار خسارت شدند اما با برگزاری جلسات متعدد، پیگیریهای مستمر و اتخاذ تصمیمات لازم، روند رسیدگی به مشکلات و بازسازی واحدهای آسیبدیده در دستور کار قرار گرفت.
البرز معین تهران در مراسم تشییع رهبر شهید
عبداللهی با اشاره به تمهیدات گسترده استان برای مراسم تشییع پیکر رهبر شهید گفت: بر اساس ابلاغ وزارت کشور، استان البرز به عنوان معین تهران تعیین شده و از مدتها قبل برنامهریزیهای لازم برای خدمترسانی در این مراسم انجام شده است.
وی افزود: ستادهای مختلفی در استان تشکیل شده و مصوبات متعددی برای حوزههای حملونقل، اسکان، پذیرایی و استقرار موکبها به تصویب رسیده است.
آمادهباش کامل دستگاهها برای خدمترسانی
استاندار البرز بیان کرد: به تمامی دستگاهها و فرمانداران ابلاغ شده که در هفته منتهی به مراسم، در آمادهباش کامل قرار داشته باشند و تمامی ظرفیتهای اجرایی، خدماتی و پشتیبانی استان برای خدمترسانی به زائران و عزاداران به کار گرفته شود.
وی خاطرنشان کرد: علاوه بر ظرفیتهای پیشبینی شده در استان، برنامههایی برای استقرار موکبها و ارائه خدمات در تهران، قم و مشهد نیز تدارک دیده شده و تیمهای مختلفی مسئول اجرای این مأموریتها هستند.
همدلی میان دستگاهها، رمز موفقیت البرز
عبداللهی با اشاره به تعامل سازنده میان بخشهای مختلف حاکمیتی در استان گفت: ارتباط بسیار خوبی میان دستگاه اجرایی، قوه قضائیه، نمایندگان مجلس، سپاه، فراجا و سایر نهادها وجود دارد و همین همدلی و انسجام بسیاری از مشکلات استان را برطرف کرده است.
وی افزود: البرز استانی ویژه با ترکیب جمعیتی متنوع است و بخش عمدهای از ساکنان آن را مهاجران از استانهای مختلف کشور تشکیل میدهند، اما با وجود این تنوع، فضای همدلی و همکاری در استان به خوبی شکل گرفته و مدیریت امور با مشارکت همه بخشها انجام میشود.
تشکیل چهار کمیته رسانهای برای مراسم تشییع
استاندار البرز با تأکید بر نقش رسانهها در تبیین دستاوردها و انتقال صحیح اطلاعات گفت: ارتباط مدیریت استان با رسانهها، مطبوعات و فعالان فضای مجازی نزدیک و مستمر است.
وی افزود: برای پوشش هرچه بهتر مراسم تشییع رهبر شهید، چهار کمیته تخصصی شامل کمیته رسانه، کمیته تبلیغات، کمیته فضای مجازی و کمیته اطلاعرسانی تشکیل شده که به صورت منسجم در حال انجام مأموریتهای خود هستند.
راهاندازی خانه احزاب پس از سالها
عبداللهی در بخش دیگری از سخنان خود به راهاندازی خانه احزاب استان اشاره کرد و گفت: این موضوع سالها در استان مطرح بود اما به نتیجه نمیرسید. با پیگیریهای انجام شده، خانه احزاب البرز راهاندازی شد و آثار مثبت و قابل توجهی در افزایش همدلی، انسجام و تعامل سیاسی و اجتماعی در استان داشته است.
وی با بیان اینکه یکی از رویکردهای اصلی مدیریت استان، ارتباط مستمر با مردم است، اظهار کرد: تلاش کردهایم با صداقت با مردم سخن بگوییم، اقدامات دولت را تبیین کنیم و در عین حال شنونده نقدها، مطالبات و پیشنهادهای شهروندان باشیم.
استاندار البرز افزود: ملاقاتهای مردمی به صورت مستمر برگزار میشود و مدیران استان نیز موظف هستند در دسترس مردم باشند تا مسائل و مشکلات شهروندان بدون واسطه بررسی و پیگیری شود.
البرز؛ استان نمونه در حوزه اجتماعی
عبداللهی با اشاره به دستاوردهای اجتماعی استان گفت: البرز به عنوان استان نمونه در حوزه اجتماعی شناخته شده و همین اقدامات موجب شد رئیسجمهور نیز از نزدیک روند اجرای برنامههای اجتماعی استان را مورد بررسی قرار دهد.
وی ادامه داد: اجرای طرحهای اجتماعی در استان موجب کاهش بسیاری از آسیبهای اجتماعی و جرایم شده و شاخصهای مرتبط با نزاع، درگیری و برخی آسیبهای اجتماعی نسبت به گذشته روند کاهشی داشته است.
مدرسهسازی و نیروگاههای خورشیدی در اولویت استان
استاندار البرز در پایان با اشاره به سیاستهای دولت چهاردهم اظهار کرد: توسعه نهضت مدرسهسازی و احداث نیروگاههای خورشیدی از جمله اولویتهای مورد تأکید رئیسجمهور است و در استان البرز نیز تلاش شده با همراهی مردم و دستگاههای مختلف، این برنامهها با سرعت و جدیت دنبال شود.
وی تأکید کرد: مجموعه مدیریت استان با تمام توان و با رویکردی مبتنی بر اخلاص، صداقت و خدمترسانی در مسیر تحقق اهداف دولت و پاسخگویی به مطالبات مردم گام برمیدارد.
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