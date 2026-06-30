به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، شبکه افق سیما در تازه‌ترین اقدام تعاملی خود، برنامه روزانه «به افق مردم» را با رویکردی نوین راه‌اندازی کرده است. این برنامه که از شنبه تا پنجشنبه هر هفته، از ساعت ۱۳:۴۵ تا ۱۴ روانه آنتن می‌شود، فضایی تازه برای دیده شدن تصاویر و روایت‌های مردمی در قاب تلویزیون فراهم آورده است.

بر اساس اعلام مسئولان شبکه افق، «به افق مردم» با این ایده شکل گرفته که خود مردم، سوژه‌ساز و تصویربردار رویدادهای پیرامون خود باشند. در این برنامه، کلیپ‌ها، ویدئوهای کوتاه، مستندهای مردمی و ویدئوهای ثبت‌شده از مراسم مذهبی، آئینی، تجمعات خیابانی، اقدامات گروه های مردمی، کمک‌های مؤمنانه، فعالیت‌های جهادی و همچنین رویدادهای اجتماعی و فرهنگی که توسط شهروندان ضبط شده است، پس از بررسی و ویرایش، روی آنتن می‌رود.

مخاطبان سراسر کشور برای مشارکت در این برنامه و ارسال آثار تولیدی خود، ۲ مسیر رسمی در اختیار دارند:

۱. سامانه اینترنتی homarasa.ir: کاربران می‌توانند با مراجعه به این سامانه، ویدئوهای خود را با کیفیت مناسب بارگذاری کنند. این سامانه به‌صورت شبانه‌روزی آماده دریافت آثار از سراسر ایران است.

۲. ارسال پیامک: همچنین شهروندانی که دسترسی آسان به اینترنت ندارند، می‌توانند با ارسال عدد ۶ به شماره پیامکی ۳۰۰۰۵۷۵۸، درخواست خود را برای همکاری با برنامه ثبت کنند و پس از آن، راهنمایی‌های لازم برای ارسال ویدئو به آنها ارائه خواهد شد.

برنامه «به افق مردم» تأکید دارد که تمامی تولیدات ارسالی، باید محتوای سالم، مؤثر و منطبق با ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی کشور داشته باشند و اولویت پخش با آثاری است که بیانگر همدلی، غیرت، شور حسینی، روحیه انقلابی و مشارکت جمعی مردم در صحنه‌های مختلف باشد.

آثار ارسالی پیش از پخش، توسط تیم تدوین و محتوای شبکه افق بازبینی می‌شوند و در صورت تأیید، با ذکر نام یا بدون نام فرستنده (بنا به درخواست وی) در برنامه گنجانده می‌شوند. همچنین به برگزیدگان هر ماه، جوایز نمادین به رسم یادبود اهدا خواهد شد.

برنامه «به افق مردم» با ساختاری چابک و مردمی، گامی تازه در جهت تحقق شعار «رسانه‌ای برای همه» تلقی می‌شود و از تمامی هنرمندان، شهروندان خبرنگار و فعالان فضای مجازی دعوت شده است تا با ارسال آثار فاخر و ارزشمند خود، در پویایی این برنامه سهیم باشند.

علاقه‌مندان برای دریافت اطلاعات بیشتر و راهنمایی در مورد نحوه ارسال آثار، می‌توانند به سامانه homarasa.ir مراجعه کرده یا از شبکه‌های اجتماعی رسمی شبکه افق پیگیر اخبار تکمیلی باشند.