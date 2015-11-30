برگزاری سوگواره عکس «جاذبه» با موضوع پیاده روی اربعین

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه «افق» سیما سوگواره عکس «جاذبه» را با موضوع آیین پیاده روی اربعین حسینی برگزار می کند.

علاقمندان به عکاسی می توانند آثار خود را ضمن رعایت قوانین و مقررات به دبیرخانه سوگواره عکس «جاذبه» ارسال کنند.

آیین نامه شرکت در سوگواره عکس «جاذبه»:

۱ـ این سوگواره در دو بخش عکاسی با دوربین و عکاسی با تلفن همراه برگزار می شود.

۲ـ موضوع سوژه های عکاسی آزاد بوده اما محورهای زیر برای این منظور پیشنهاد می شوند:

· حضور اقشار مختلف مردم در پیاده روی اربعین

· پوشش و حجاب بانوان

· نصب تصاویر و تراکت بر روی کوله پشتی و لباس های زائران

· فعالیت موکب ‏ها و هیئات مذهبی

· اسکان و پذیرایی از زوار اربعین

· حال و هوای زائران و صحنه‏ های شورانگیز و حماسی پیاده روی اربعین

· فعالیت خادمان به زوار اربعین

· بین الحرمین در شب و روز اربعین

· حضور زوار بین المللی در پیاده روی اربعین

۳ـ هر شرکت کننده می تواند در هر دو بخش عکاسی با دوربین و تلفن همراه، به صورت جداگانه هفت قطعه تک عکس با موضوعات مرتبط ذکر شده با پیاده روی اربعین حسینی به دبیرخانه ارسال کند.

۴ـ حداقل سایز تصاویر ارسالی ۱۰۰۰ در ۱۵۰۰ پیکسل، فرمت عکس ها JPG و حداکثر حجم آنها ۴ مگابایت باشد.

۵ـ تمام عکس ها برای ارسال باید به نام و نام خانوادگی، شهر محل سکونت و تلفن همراه صاحب اثر تغییر نام یابند و به ترتیب شماره گذاری شوند. مثال: (علی-محمدی-مشهد-۰۹۱۱۱۱۱۱۱۱-۰۱) یا (Ali-mohamadi-mashhad-۰۹۱۱۱۱۱۱۱۱-۰۱)

۶ـ در قسمت موضوع ایمیل های ارسالی حتما عنوان «عکاسی با دوربین» یا «عکاسی با تلفن همراه» درج شود.

۷ـ شرکت کنندگان محترم می توانند جهت سهولت در ارسال، دریافت و داوری، آثار خود را به همراه یک فایل متنی حاوی مشخصات کامل خود و توضیح عکس ها و ذکر شرکت در بخش دوربین یا تلفن همراه، درون پوشه ای به صورت فشرده به پست الکترونیک دبیرخانه ارسال کنند.

۸ـ ارسال کننده آثار از طرف برگزار کننده به عنوان صاحب عکس شناخته می شود و چنانچه خلاف آن قبل یا بعد از داوری اثبات شود، از دور مسابقه حذف خواهند شد و عواقب حقوقی آن نیز متوجه ارسال کننده خواهد بود.

۹ـ عکس‌ های ارسالی، نباید دارای امضا عکاس، پاسپارتو، قاب، واتر مارک یا لوگو باشند.

۱۰ـ ویرایش نرم افزاری عکس های ارسالی، چنانچه دست ‏کاری در سندیت و خدشه به عکس محسوب نشود بلامانع است.

۱۱ـ دبیرخانه سوگواره ضمن حفظ حقوق مادی و معنوی آثار ارسالی، مجاز است آثار منتخب را در امور نمایشگاهی، انتشاراتی، اطلاع‌ رسانی و تبلیغاتی خود در شبکه افق با ذکر نام عکاس استفاده کند.

۱۲ـ تصمیم‌ گیری درباره موارد پیش‌ بینی نشده در مقررات بر عهده دبیرخانه خواهد بود.

۱۳ـ تمام عکس های راه یافته به سوگواره، در قالب نمایشگاه مصور مجازی (فتوکلیپ) در شبکه افق سیما به نمایش در می آیند.

دبیر سوگواره: سید شهاب الدین واجدی

هیأت داوران متشکل از پنج نفر از عکاسان باسابقه و صاحب نام کشور خواهد بود.

در هر دو بخش عکاسی با دوربین و عکاسی با تلفن همراه به سه نفر برگزیده نخست بدون ترتیب اولویت نیم سکه بهار آزادی و لوح یادبود اهدا می شود.

گاه ‌شمار مسابقه :

آخرین مهلت ارسال آثار: ۱۵ دی ۱۳۹۴

اعلام نتایج سوگواره و داوری: ۲۵ دی ۱۳۹۴

آیین اختتامیه سوگواره و معرفی برگزیدگان در قالب یک ویژه برنامه تلویزیونی پخش خواهد شد.

تماس با دبیرخانه سوگواره از طریق پست الکترونیک aks@ofoghtv.ir ممکن است.