محمدصالح جوکار در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره برجسته‌ترین ویژگی‌های شخصیتی، مدیریتی و سبک رهبری شهید آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، رهبر شهید انقلاب اسلامی، اظهار کرد: حضرت آقا نگاهی عمیق، تمدنی و فرهنگی به مسائل داشتند و شیوه حکمرانی ایشان مبتنی بر آموزه‌های قرآنی و مبانی فقهی بود. هنگامی که به بیانیه گام دوم انقلاب و دیدگاه‌های ایشان درباره آینده انقلاب، نظام و کشور نگاه می‌کنیم، به‌خوبی درمی‌یابیم که تمام این دیدگاه‌ها بر پایه دستیابی به اهدافی بزرگ و تحقق تمدن نوین اسلامی شکل گرفته بود.

رهبر شهید برای همه عرصه‌های کشور نقشه راه ترسیم کردند

وی افزود: نگاه ایشان هرگز معطوف به اداره روزمره کشور نبود، بلکه از همان ابتدای مسئولیت، با مهندسی دقیق و ترسیم نقشه راه، برای همه عرصه‌ها برنامه داشتند. از حوزه علم و فناوری گرفته تا فرهنگ، مسائل دفاعی و سایر ابعاد مرتبط با حکمرانی دینی، همه در منظومه فکری ایشان جایگاه مشخصی داشت.

جوکار ادامه داد: وقتی رهبران جهان را با یکدیگر مقایسه می‌کنیم، به‌ندرت می‌توان شخصیتی را یافت که چنین نگاه جامعی داشته باشد. در سخنرانی‌های عمومی، دیدار با مسئولان و جلسات تخصصی و کارشناسی، همواره این رویکرد به‌ وضوح دیده می‌شد که ایشان در پی سوق دادن کشور به سمت رشد، پیشرفت و تعالی بودند.

حمایت از مستضعفان مبنای سیاست خارجی رهبر شهید بود

وی با اشاره به رویکرد رهبر شهید انقلاب اسلامی در سیاست خارجی گفت: دیدگاه ایشان بر حمایت از مستضعفان، به‌ویژه در جهان اسلام، استوار بود و همین نگاه، مبنای شکل‌گیری و تقویت جبهه مقاومت قرار گرفت. بر اساس همین دیدگاه‌های راهبردی، جمهوری اسلامی ایران توانست در مسیر بسیج ظرفیت‌های جهان اسلام گام‌های اساسی بردارد.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: آنچه در سال‌های گذشته شاهد آن بودیم، ایجاد وحدت و هم‌افزایی میان جریان‌های مقاومت در سایه گفتمان اسلامی بود؛ پدیده‌ای که پیش از آن سابقه‌ای نداشت. جبهه مقاومت نیز با فداکاری‌های خود، چه در دفاع از جهان اسلام و چه در مقابله با رژیم صهیونیستی و جریان استکبار، نقش‌آفرینی‌های بزرگی انجام داد.

راهبردهای دشمن برای تسلط بر غرب آسیا ناکام ماند

وی تأکید کرد: تمام سناریوها و راهبردهای دشمن در منطقه غرب آسیا بر تسلط بر این منطقه استوار بود، اما پیش از آنکه این اهداف محقق شود، نظریه‌پردازی، گفتمان‌سازی و اقدامات عملی رهبر شهید انقلاب اسلامی موجب شد این راهبردها با شکست مواجه شود و دشمن نتواند به اهداف خود دست یابد.

جوکار با اشاره به تحولات اخیر منطقه، اظهار کرد: در جنگ تحمیلی سوم، نخستین نقطه‌ای که هدف حمله قرار گرفت، بیت رهبری بود؛ زیرا دشمن به این جمع‌بندی رسیده بود که تا زمانی که رهبری در رأس نظام قرار دارد و جامعه اسلامی در سایه رهنمودهای ایشان حرکت می‌کند، امکان دستیابی به اهداف خود را نخواهد داشت.

وی ادامه داد: در جنگ ۱۲ روزه، دشمن ابتدا فرماندهان را هدف قرار داد، اما مشاهده کرد که بلافاصله جایگزین‌های آنان تعیین شدند و هیچ خللی در اداره امور و ساختار نظام ایجاد نشد. از همین رو، در مرحله بعد تلاش کرد با هدف قرار دادن جایگاه رهبری و ولایت، زمینه تحقق اهداف خود را فراهم کند.

ساختارسازی رهبر شهید، دشمن را ناکام گذاشت

نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی افزود: با این حال، دشمن در این مرحله نیز ناکام ماند، چراکه رهبر شهید انقلاب اسلامی طی حدود چهار دهه رهبری، ساختارهای مستحکم و پایداری را در کشور ایجاد کرده بودند. هر یک از این ساختارها بر اساس مأموریت و وظایف خود عمل می‌کردند و همین موضوع مانع از آن شد که دشمن بتواند به اهداف خود دست پیدا کند.

وی این موضوع را یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دوران رهبری رهبر شهید انقلاب اسلامی دانست و گفت: آنچه امروز در جهان اسلام و حتی فراتر از آن مشاهده می‌کنیم، از برکات وجودی رهبر شهید انقلاب اسلامی است. ایشان توانستند اسلام ناب و حقیقی را به دنیا معرفی کنند.

رهبر شهید، اسلام ناب و انقلابی را به جهانیان معرفی کردند

جوکار تصریح کرد: تا پیش از این، آنچه در بسیاری از نقاط جهان از اسلام معرفی می‌شد، بیشتر اسلام محافظه‌کار یا آنچه از آن با عنوان اسلام آمریکایی یاد می‌شود، بود؛ اما رهبر شهید انقلاب اسلامی با تبیین گفتمان انقلاب اسلامی، اسلام انقلابی را به معنای واقعی کلمه به جهانیان شناساند.

وی ادامه داد: در سال‌های گذشته شاهد افزایش گرایش به مکتب تشیع در کشورهای مختلف بوده‌ایم. این موضوع تنها محدود به منطقه نبوده و در کشورهای آفریقایی، اروپایی و دیگر نقاط جهان نیز جمعیت‌های قابل توجهی به مکتب اهل‌بیت(ع) گرایش پیدا کرده‌اند که این مسئله را می‌توان از آثار و نتایج تلاش‌ها و مجاهدت‌های رهبر شهید انقلاب اسلامی در دوران رهبری ایشان دانست.

جوکار خاطرنشان کرد: امروز جای خالی ایشان به‌خوبی احساس می‌شود، اما با وجود جانشین شایسته‌ای که برای ادامه این مسیر انتخاب شده است، این راه با قدرت ادامه خواهد یافت. بیانیه‌ها و مواضعی که تاکنون رهبر معظم انقلاب اسلامی داشته‌اند، نشان می‌دهد مسیر ترسیم‌شده از سوی رهبر شهید انقلاب اسلامی استمرار خواهد داشت و ان‌شاءالله تحقق تمدن نوین اسلامی با قوت دنبال می‌شود.