حضرتی: ایران از موضع قوت و قدرت پای میز مذاکره نشست

به گزارش خبرنگار مهر، الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع رسانی دولت، امروز سهشنبه در جلسه شورای اطلاعرسانی استان البرز با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ اخیر و رهبر شهید، اظهار کرد: تا پایان هفته باید فضای کشور معطر به نام و یاد شهدا باشد تا نسلهای امروز و آینده بدانند ایران چه شخصیت شجاع و بزرگی را از دست داده است.
وی با بیان اینکه رهبر شهید تا آخرین لحظه در سنگر دفاع از ملت و کشور ایستاد، افزود: ایشان با استقامت و ایثار در کنار مردم ماند و در مسیر دفاع از ایران اسلامی به شهادت رسید.
رئیس شورای اطلاعرسانی دولت با تأکید بر لزوم تبیین ابعاد شخصیتی و فکری رهبر شهید گفت: همه ما وظیفه داریم بیش از گذشته اندیشهها، مبانی فکری و رهنمودهای ایشان را برای جامعه تبیین کنیم و در مسیر آرمانهای شهدا گام برداریم.
رسانهها در جنگ روایتها خوش درخشیدند
حضرتی با اشاره به نقش رسانهها در جنگ اخیر بیان کرد: در حوزه جنگ روایتها، رسانههای کشور عملکرد قابل قبولی داشتند و توانستند تصویر روشنی از واقعیتهای میدان ارائه دهند.
وی افزود: رسانههای مکتوب، خبرگزاریها، رسانههای دیجیتال، فعالان فضای مجازی، چهرههای فرهنگی و اجتماعی و بسیاری از افراد اثرگذار فارغ از گرایشهای سیاسی در کنار یکدیگر قرار گرفتند و با کنار گذاشتن اختلافات، در برابر تجاوز دشمن موضعی واحد اتخاذ کردند.
شهادت فرماندهان، انسجام ملت را افزایش داد
رئیس شورای اطلاعرسانی دولت تصریح کرد: اگرچه در این جنگ فرماندهان برجسته نظامی، دانشمندان ارزشمند و رهبر شهید را از دست دادیم، اما ملت ایران بیش از گذشته متحد شد و نیروهای مسلح نیز با اقتدار، تدبیر و دقت مأموریتهای خود را انجام دادند.
وی ادامه داد: یکی از مهمترین دستاوردهای این مقطع، شکلگیری انسجام ملی کمنظیر میان مردم، دولت و نیروهای مسلح بود.
دولت در مدیریت بحران عملکرد موفقی داشت
حضرتی با اشاره به اقدامات دولت در مدیریت شرایط جنگی گفت: بسیاری تصور نمیکردند دولت بتواند در چنین شرایطی با این سطح از آمادگی و هماهنگی وارد میدان شود، اما دستگاههای اجرایی عملکرد قابل قبولی از خود نشان دادند.
وی افزود: با وجود حملات دشمن به زیرساختهای انرژی، تأسیسات نفتی و برخی مراکز خدماتی، مردم با کمبود جدی سوخت مواجه نشدند و وزارت نفت با مدیریت مناسب اجازه نداد اختلال گستردهای در تأمین سوخت کشور ایجاد شود.
رئیس شورای اطلاعرسانی دولت با اشاره به حملات صورتگرفته علیه زیرساختهای برق کشور گفت: در برخی مناطق از جمله کرج و غرب تهران قطعی برق رخ داد، اما وزارت نیرو و مجموعههای فنی در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به بازسازی و برقراری مجدد شبکه اقدام کردند.
وی خاطرنشان کرد: کارکنان و متخصصان صنعت برق در سختترین شرایط پای کار ایستادند و اجازه ندادند خدماترسانی به مردم مختل شود.
حضرتی با بیان اینکه نظام سلامت کشور در طول جنگ بدون وقفه به فعالیت خود ادامه داد، گفت: هیچیک از بیمارستانها با اختلال جدی در ارائه خدمات مواجه نشدند و روند تأمین دارو و تجهیزات درمانی نیز استمرار داشت.
وی افزود: در حوزه تأمین کالاهای اساسی نیز با وجود فشارهای موجود، بازار کشور از ثبات مناسبی برخوردار بود و دولت توانست نیازهای مردم را مدیریت و تأمین کند.
ایرانیان خارج از کشور در کنار ملت ایستادند
رئیس شورای اطلاعرسانی دولت با اشاره به همراهی ایرانیان خارج از کشور اظهار کرد: دانشجویان، استادان دانشگاه، پزشکان، فعالان اقتصادی و بسیاری از ایرانیان مقیم خارج از کشور در این مقطع در کنار ملت ایران قرار گرفتند و برای کمک به کشور اعلام آمادگی کردند.
وی گفت: یکی از مهمترین اقدامات انجامشده، انتقال روایت مظلومیت ملت ایران و خسارتهای ناشی از حملات دشمن به افکار عمومی جهان بود.
دشمن پس از دو هفته خواستار آتشبس شد
حضرتی با اشاره به نتایج جنگ اخیر بیان کرد: اقتدار نیروهای مسلح، انسجام مردم، عملکرد دولت و هدایتهای رهبر جدید کشور موجب شد دشمن پس از دو هفته جنگ به سمت درخواست آتشبس و آغاز مذاکرات حرکت کند.
وی افزود: جمهوری اسلامی ایران نیز با قدرت و اقتدار وارد روند مذاکرات شد و تیم مذاکرهکننده با حمایت همه ارکان نظام مأموریت خود را دنبال کرد.
توافق حاصلشده نتیجه مقاومت ملت ایران است
رئیس شورای اطلاعرسانی دولت با قدردانی از مسئولان و دستاندرکاران روند مذاکرات گفت: مسئولان کشور با روحیه ایثار و مسئولیتپذیری برای دفاع از منافع ملی وارد میدان شدند و نتیجه این تلاشها دستیابی به توافقی بود که از آن به عنوان سند پیروزی ایران یاد میشود.
وی در تشریح برخی مفاد اولیه این توافق اظهار کرد: رفع محدودیتهای دریایی، تسهیل صادرات نفت و محصولات پتروشیمی، حلوفصل برخی مسائل منطقهای و آزادسازی بخشی از داراییهای بلوکهشده ایران از جمله محورهای مطرحشده در این توافق است.
حضرتی همچنین بر ضرورت حفظ وحدت ملی، تقویت جبهه رسانهای کشور و تداوم مسیر خدمترسانی به مردم تأکید کرد.
رئیس شورای اطلاعرسانی دولت، در نشست شورای اطلاعرسانی استان البرز با اشاره به شرایط کشور در زمان آغاز به کار دولت چهاردهم اظهار کرد: روی کار آمدن مسعود پزشکیان را میتوان نعمتی برای کشور دانست؛ زیرا ایران در مقطعی با چالش جدی سرمایه اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی مواجه بود و نیاز به مدیری داشت که نماد صداقت، پاکدستی و راستی باشد.
وی با بیان اینکه بخش مهمی از سرمایه اجتماعی به اعتماد مردم، امید به آینده و باور به صداقت مسئولان وابسته است، افزود: رئیسجمهور در طول سالهای فعالیت خود نشان داده که پایبند به اصول اخلاقی، درستکاری و پاکدستی است و همین ویژگیها توانسته آرامش و اطمینان خاطر را به جامعه منتقل کند.
وفاق؛ نسخه دولت برای حل اختلافات
حضرتی با اشاره به تجربه دولتهای مختلف پس از انقلاب اسلامی گفت: در دورههای مختلف همواره اختلافنظرهایی در سطوح مدیریتی کشور وجود داشته و این اختلافات گاهی به تنش و چالش تبدیل شده است، اما دولت چهاردهم از نخستین روز فعالیت خود تلاش کرد نسخهای متفاوت برای اداره کشور ارائه دهد و آن چیزی جز وفاق، همدلی و انسجام ملی نبود.
رئیس شورای اطلاعرسانی دولت تصریح کرد: اختلافنظر در همه جوامع طبیعی است و افراد درباره شیوههای حل مسائل دیدگاههای متفاوتی دارند، اما هنر مدیریت آن است که این اختلافات به تقابل و نزاع تبدیل نشود. بر همین اساس رئیسجمهور از آغاز کار خود بر ضرورت وفاق و همکاری میان همه ارکان نظام تأکید کرده است.
وی افزود: امروز میان دولت، مجلس، قوه قضائیه، نیروهای مسلح، نهادهای امنیتی و سایر دستگاهها هماهنگی و انسجام مطلوبی وجود دارد و این همدلی یکی از عوامل مهم عبور کشور از شرایط دشوار بوده است.
اعتماد مردم نتیجه صداقت و پاکدستی مسئولان است
حضرتی با بیان اینکه مردم صداقت مسئولان را تشخیص میدهند، گفت: با وجود مشکلات اقتصادی و فشارهای معیشتی، جامعه به این باور رسیده است که دولت با صداقت در حال تلاش برای حل مشکلات است و همین موضوع موجب افزایش امید و آرامش در کشور شده است.
وی ادامه داد: رئیسجمهور شخصیتی صبور، صادق و پاکدست دارد و مردم نیز این ویژگیها را به خوبی درک کردهاند. در شرایطی که کشور با بحرانهای مختلف روبهرو بوده، مدیریت دولت مانع از تشدید مشکلات و آسیبهای بیشتر شده است.
استفاده از ظرفیت همه جریانها و مدیران
رئیس شورای اطلاعرسانی دولت با اشاره به رویکرد فراگیر دولت در انتخاب مدیران خاطرنشان کرد: دولت چهاردهم تلاش کرده از ظرفیت همه نیروهای توانمند کشور بدون توجه به گرایشهای سیاسی استفاده کند و به همین دلیل شاهد حضور برخی مدیران موفق دولتهای گذشته در مسئولیتهای کنونی هستیم.
وی با اشاره به عملکرد برخی استانداران افزود: ملاک دولت کارآمدی، توان مدیریتی و خدمت به مردم است و رئیسجمهور تلاش کرده نگاههای محدودکننده و دستهبندیهای سیاسی را کنار بگذارد.
وفاق ملی؛ سدی در برابر تهدیدات
حضرتی با تأکید بر نقش وحدت ملی در خنثیسازی تهدیدات خارجی گفت: دشمنان تلاش داشتند از برخی مسائل قومی و منطقهای برای ایجاد ناامنی و اختلاف در کشور استفاده کنند، اما انسجام ملی، همراهی مردم و تلاش شبانهروزی نهادهای امنیتی و انتظامی مانع تحقق این اهداف شد.
وی افزود: امروز در استانهای مختلف کشور شاهد افزایش همدلی و مشارکت اجتماعی هستیم و همین موضوع نقش مهمی در حفظ ثبات و امنیت ملی داشته است.
گسترش روابط با همسایگان
رئیس شورای اطلاعرسانی دولت در بخش دیگری از سخنان خود به سیاست خارجی دولت اشاره کرد و گفت: در کنار تقویت وفاق داخلی، توسعه روابط با کشورهای همسایه نیز در دستور کار قرار گرفت و دولت توانست سطح همکاریها و تعاملات منطقهای را افزایش دهد.
وی اظهار کرد: در مقاطع حساس اخیر، بسیاری از کشورهای همسایه همکاریهای قابل توجهی با جمهوری اسلامی ایران داشتند و این موضوع نتیجه سیاست تعامل، گفتوگو و توسعه روابط دوستانه با کشورهای منطقه است.
حضرتی تأکید کرد: همکاریهای اقتصادی، حملونقلی، کشاورزی و تجاری با همسایگان در سالهای اخیر گسترش یافته و زمینههای جدیدی برای توسعه مناسبات منطقهای فراهم شده است.
ارتقای جایگاه ایران در عرصه بینالمللی
وی در پایان با اشاره به دستاوردهای کشور در عرصه داخلی و خارجی گفت: مجموعه اقدامات دولت، اقتدار نیروهای مسلح، همراهی مردم و ایثار شهدا موجب شده تصویر قدرتمندتری از جمهوری اسلامی ایران در سطح منطقه و جهان شکل بگیرد.
رئیس شورای اطلاعرسانی دولت افزود: امروز ایران از جایگاه و اعتبار بالایی برخوردار است و بسیاری از ملتها و جریانهای مقاومت منطقه از حمایتها و نقشآفرینی جمهوری اسلامی ایران قدردانی میکنند.
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