تانکر ترکرز: ایران پس از لغو محاصره،‌ ۵۰ میلیون بشکه نفت صادر کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه «تانکر ترکرز» (سایت ردیابی کشتی ها) امروز سه شنبه گزارش داد: ایران از زمان لغو محاصره آمریکا ۵۰ میلیون بشکه نفت صادر کرده است.
این پایگاه سپس اضافه کرد: اکثر کشورهای دیگر منطقه بسیار پایین تر از سطح صادرات شان قبل از جنگ (تجاوز غیرقانونی آمریکا به ایران) هستند.
این در حالیست که تانکر ترکرز ۲۰ خرداد ماه نوشته بود: در طول پنج روز گذشته (پس از لغو محاصره دریایی آمریکا)، جمهوری اسلامی ایران حدود ۱۸ میلیون بشکه نفت خام صادر کرده است که ارزش کل آن بالغ بر ۱٫۴۴ میلیارد دلار برآورد میشود.
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