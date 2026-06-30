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۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۴۲

مسابقات دوچرخه‌سواری قهرمانی کشور در زنجان پایان یافت

مسابقات دوچرخه‌سواری قهرمانی کشور در زنجان پایان یافت

زنجان-مسابقات دوچرخه‌سواری جاده قهرمانی کشور در بخش مردان روز سه شنبه در شهرستان سلطانیه با شناخت نفرات برتر به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی کشور در دو رده سنی بزرگسالان و جوانان و در دو بخش تایم تریل و استقامت از امروز در زنجان آغاز شده است.

امروز مسابقات بخش جاده و استقامت این رقابت ها با حضور ۶۰ ورزشکار از سراسر کشور در قالب مسافت ۱۵۰ کیلومتری برگزار شد.

ورزشکاران زنجانی در این بخش خوش درخشیدند و جایگاه‌های نخست و دوم در رده بزرگسالان را از آن خود کردند. ‌

بدین ترتیب مهدی سهرابی و هادی حسینی از هیات دوچرخه سواری زنجان اول و دوم و سید میلاد قالیچی از هیات تهران سوم شدند.

در رده جوانان نیز محمد امین صدامین از تبریز اول و علیرضا فرقانی از هیات دوچرخه سواری اصفهان دوم شدند و مقام سومی نیز به سید محمد بنی‌ میرباقری از هیات دوچرخه سواری البرز رسید.

این رویداد ورزشی تا ۱۱ تیرماه در استان زنجان ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6875572

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