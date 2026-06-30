به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی کشور در دو رده سنی بزرگسالان و جوانان و در دو بخش تایم تریل و استقامت از امروز در زنجان آغاز شده است.

امروز مسابقات بخش جاده و استقامت این رقابت ها با حضور ۶۰ ورزشکار از سراسر کشور در قالب مسافت ۱۵۰ کیلومتری برگزار شد.

ورزشکاران زنجانی در این بخش خوش درخشیدند و جایگاه‌های نخست و دوم در رده بزرگسالان را از آن خود کردند. ‌

بدین ترتیب مهدی سهرابی و هادی حسینی از هیات دوچرخه سواری زنجان اول و دوم و سید میلاد قالیچی از هیات تهران سوم شدند.

در رده جوانان نیز محمد امین صدامین از تبریز اول و علیرضا فرقانی از هیات دوچرخه سواری اصفهان دوم شدند و مقام سومی نیز به سید محمد بنی‌ میرباقری از هیات دوچرخه سواری البرز رسید.

این رویداد ورزشی تا ۱۱ تیرماه در استان زنجان ادامه خواهد داشت.