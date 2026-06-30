سامانه «فواد» صدای مردم را به مدیران می رساند

به گزارش خبرنگار مهر، کامل داودی عصر سه شنبه در نشست شورای تحول اداری خراسان جنوبی اظهار کرد: سامانه فوریتهای اداری «فواد» به دستور رئیسجمهور و با شعار «شنیدن صدای مردم» طراحی و راهاندازی شده تا کیفیت ارائه خدمات عمومی در دستگاههای اجرایی بهصورت مستمر پایش شود.
وی با بیان اینکه این سامانه بر سه اصل «پایداری خدمت»، «سهولت ارائه خدمت» و «حفظ حرمت و کرامت مردم» استوار است، افزود: بخش دیگر مأموریت سامانه، رسیدگی به شکایتها، مطالبات و اعتراضهای مردم نسبت به نحوه ارائه خدمات در دستگاههای اجرایی است.
رئیس مرکز بازرسی، نظارت بر خدمات عمومی و فوریتهای اداری سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به نتایج پیمایشهای ملی گفت: بررسیهای انجام شده در سالهای اخیر نشان داد بخش قابل توجهی از شهروندان از کیفیت، نحوه و سرعت ارائه خدمات در دستگاههای اجرایی رضایت ندارند و همین موضوع ضرورت ایجاد سامانهای متمرکز برای دریافت بازخورد مردم را دوچندان کرد.
داودی تصریح کرد: مأموریت سامانه «فواد» ورود به ماهیت خدمات نیست، بلکه کیفیت ارائه خدمات را ارزیابی میکند و به موضوعاتی همچون قطع سامانهها، تأخیر در ارائه خدمت، رفتار نامناسب با مراجعهکنندگان و سایر مشکلات اجرایی میپردازد.
وی یکی از مشکلات گذشته را نبود نظام یکپارچه رسیدگی به شکایتها دانست و گفت: هر دستگاه بهصورت جزیرهای عمل میکرد و آمار دقیقی از تعداد شکایتها، میزان رسیدگی و دلایل نارضایتیها وجود نداشت که این مسئله موجب کاهش اعتماد عمومی شده بود.
رئیس مرکز بازرسی سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه سامانه «فواد» از اردیبهشتماه ۱۴۰۴ بهصورت پایلوت فعالیت خود را آغاز کرده است، افزود: پس از اجرای آزمایشی در چند استان، اکنون خراسان جنوبی بهعنوان بیست و چهارمین استان کشور به این سامانه متصل شده و برنامهریزی شده تا پایان سال تمامی استانها تحت پوشش قرار گیرند.
وی اظهار کرد: شهروندانی که از نحوه ارائه خدمات دستگاههای اجرایی رضایت ندارند، میتوانند از طریق شماره سهرقمی ۱۲۸، کدهای QR و سایر درگاههای پیشبینی شده، شکایت خود را ثبت کنند.
داودی با تأکید بر اینکه همه تماسها به ثبت شکایت منجر نمیشود، گفت: بسیاری از تماسها صرفاً نیازمند راهنمایی یا اطلاعرسانی است و تنها مواردی که در حوزه فوریتهای اداری و کیفیت ارائه خدمات قرار میگیرند، برای رسیدگی ثبت و پیگیری خواهند شد.
وی افزود: تمامی شکایتهای ثبتشده به بازرسی دستگاه اجرایی مربوطه ارجاع میشود و بالاترین مقام دستگاه موظف به پاسخگویی خواهد بود؛ همچنین استاندار و رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان نیز در جریان روند رسیدگی قرار میگیرند.
رئیس مرکز بازرسی، نظارت بر خدمات عمومی و فوریتهای اداری سازمان اداری و استخدامی کشور از ایجاد «نقشه حرارتی» رسیدگی به شکایتها خبر داد و گفت: این سامانه بهصورت برخط وضعیت استانها، شهرستانها، موضوع شکایتها، کیفیت رسیدگی، زمان پاسخگویی و میزان حلوفصل پروندهها را نمایش میدهد.
داودی خاطرنشان کرد: گزارشهای عملکرد دستگاهها بهصورت ماهانه تهیه و در اختیار هیئت دولت قرار میگیرد و در سطح استان نیز مدیران ارشد میتوانند از این اطلاعات برای ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی و برنامهریزیهای مدیریتی استفاده کنند.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت آموزش و اطلاعرسانی در دستگاههای اجرایی، گفت: مدیران باید خدمات شناسنامهدار دستگاه خود را بهخوبی بشناسند و به کارکنان آموزش دهند، زیرا اصلاح فرآیندها و ارتقای کیفیت خدمات از همین نقطه آغاز میشود و رضایت مردم نیز در گرو آگاهی و پاسخگویی صحیح دستگاهها است.
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