طرح «نظام کارور خدمات» یزد برگزیده ملی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد با ارائه ایده نوآورانه «نظام کارور خدمات» در نخستین جشنواره سراسری «ایده، محصول و فناوری» به عنوان طرح برگزیده کشور در حوزه اصلاح نظام اداری معرفی شد.

این دستاورد که حاصل همکاری «برنامه یزد بهره‌ور» با دبیرخانه تخصصی آن است، با هدف گذار از رویکردهای سنتی، کاهش هزینه‌های دولت و جهش بهره‌وری خدمات عمومی طراحی شده است.

علاءالدین رفیع‌زاده معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ضمن تقدیر از این طرح، دستور بررسی فوری برای بومی‌سازی و تلفیق آن با طرح‌های ملی نظیر سامانه «فواد ۱۲۸» را صادر کرد. این موفقیت، نقش یزد را به عنوان الگوی پیشرو و اتاق فکر توسعه کشور در تراز تحول ملی تثبیت کرد.