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۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۳۹

ظرفیت اسکان زائران تشییع پیکر رهبر شهید در البرز مهیاست

ظرفیت اسکان زائران تشییع پیکر رهبر شهید در البرز مهیاست

کرج _ استاندار البرز گفت: همه ظرفیت‌های استان برای اسکان، پذیرایی، حمل‌ونقل و خدمت‌رسانی به زائران رهبر شهید بسیج و آماده بهره‌برداری شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی عبداللهی استاندار البرز، امروز در حاشیه جلسه شورای اطلاع‌رسانی استان که با حضور الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت برگزار شد، اظهار کرد: در یک ماه اخیر ستاد ویژه‌ای برای برنامه‌ریزی و هماهنگی خدمات‌رسانی به زائران تشکیل شده و جلسات متعددی در این زمینه برگزار شده است.

وی افزود: برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای برای ایجاد موکب‌های متعدد در مسیرهای ورودی و خروجی استان، از جمله محور قزوین - کرج - تهران، اتوبان غدیر و مسیرهای منتهی به استان‌های همجوار انجام شده و این اقدامات در حال اجرا است.

استاندار البرز با اشاره به پیش‌بینی ظرفیت‌های اقامتی در سراسر استان بیان کرد: تمامی فضاهای قابل استفاده از جمله مصلاها، حسینیه‌ها، مساجد، مدارس، سالن‌های ورزشی و اجتماعات و همچنین نمازخانه دستگاه‌های اجرایی برای اسکان و استراحت زائران آماده‌سازی شده‌اند.

عبداللهی خاطرنشان کرد: تمامی دستگاه‌های اجرایی استان برای هفته آینده در وضعیت آماده‌باش کامل قرار گرفته‌اند تا بتوانند خدمات لازم را به زائران ارائه دهند.

پیش‌بینی پارکینگ و حمل‌ونقل عمومی برای انتقال زائران

وی با بیان اینکه تمهیدات ویژه‌ای در حوزه حمل‌ونقل اندیشیده شده است، گفت: پارکینگ‌های متعددی در طول مسیرهای مواصلاتی استان پیش‌بینی و در حال آماده‌سازی است تا زائران بتوانند خودروهای خود را در این نقاط مستقر کرده و از طریق مترو و ناوگان اتوبوسرانی به محل مراسم منتقل شوند.

استقبال خانواده‌های البرزی از میزبانی زائران

استاندار البرز از اجرای یک طرح مردمی برای اسکان زائران خبر داد و افزود: اپلیکیشنی برای ثبت‌نام خانواده‌هایی که آمادگی پذیرایی و اسکان زائران را دارند طراحی شده است.

وی ادامه داد: استقبال قابل توجهی از این طرح صورت گرفته و شمار زیادی از خانواده‌ها به‌ویژه بانوان البرزی برای میزبانی از زائران اعلام آمادگی کرده‌اند تا شرایط استراحت و پذیرایی مناسب را برای آنان فراهم کنند.

عبداللهی با اشاره به تشکیل بیش از ۲۰ کمیته و کارگروه تخصصی در ستاد خدمت‌رسانی اظهار کرد: کمیته‌های رسانه، اطلاع‌رسانی، هنری و فضای مجازی از جمله بخش‌های فعال این ستاد هستند که با توجه به اهمیت اطلاع‌رسانی و روایت‌گری این رویداد، فعالیت گسترده‌ای را دنبال می‌کنند.

وی تصریح کرد: همه عوامل اجرایی و مردمی با تمام توان و ارادت خود به رهبر شهید در تلاش هستند تا خدماتی در شأن مردم و جایگاه این شخصیت بزرگ ارائه شود.

تقدیر رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت از عملکرد رسانه‌ای البرز

در ادامه این نشست، الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت با قدردانی از تلاش‌های مسئولان و فعالان رسانه‌ای استان البرز گفت: به نمایندگی از رئیس‌جمهور، معاون اول رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت برای قدردانی از زحمات شبانه‌روزی مجموعه مدیریتی و رسانه‌ای استان در البرز حضور یافته‌ایم.

وی افزود: در جریان جنگ نیز از استان البرز بازدید داشتم و این استان یکی از موفق‌ترین استان‌ها در حوزه اطلاع‌رسانی، هماهنگی رسانه‌ای و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی، دولتی و نهادهای مختلف بود.

حضرتی با اشاره به عملکرد رسانه‌های البرز در پوشش رویدادهای جنگی و حملات دشمن اظهار کرد: رسانه‌های استان با تشکیل ستاد خبری ویژه توانستند اخبار و رویدادها را به‌صورت لحظه‌ای، دقیق و منسجم منتشر کنند و در بسیاری از موارد نخستین روایت‌ها از حوادث و جنایات دشمن توسط رسانه‌های البرز مخابره شد.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت ادامه داد: هماهنگی مناسب میان رسانه‌ها، شورای اطلاع‌رسانی استان و صداوسیما موجب شد اطلاع‌رسانی در البرز با انسجام و سرعت مطلوب انجام شود.

وی ضمن تقدیر از استاندار البرز و فعالان رسانه‌ای استان گفت: رسانه‌های البرز توانسته‌اند با کار منسجم، حرفه‌ای و به‌روز، روایت اول رویدادها را در اختیار افکار عمومی قرار دهند که این موضوع بسیار ارزشمند و قابل تقدیر است.

کد مطلب 6875622

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