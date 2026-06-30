انفجار مهیب خودرو در حیفا + فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، یک خودرو در شهر حیفا با صدای انفجاری بسیار قدرتمند منفجر شد که موج آن در سراسر منطقه «کریوت» احساس گردید.

نیروهای امدادی صهیونیست‌ها در محل حادثه حضور دارند و جزئیات بیشتری درباره تلفات یا خسارات احتمالی منتشر نشده است.

کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی گزارش داد خودرویی در حیفا منفجر شده و صدای انفجار در سراسر منطقه شنیده شده است.

برخی رسانه‌ها از کشته‌شدن دست‌کم یک نفر در این انفجار خبر می‌دهند.

تاکنون علت انفجار اعلام نشده است.

همزمان منابع خبری از آتش سوزی در ایلات رژیم صهیونیستی نیز خبر دادند.