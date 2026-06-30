به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از توانیر، عبدالرضا حسینی‌مهر مجری طرح کاهش تلفات شرکت توانیر با تأکید بر نقش مشارکت مردمی در مقابله با مصرف غیرمجاز برق گفت: شهروندانی که تخلفات حوزه برق، از جمله استفاده غیرمجاز از شبکه و استخراج غیرمجاز رمز ارز را گزارش کنند، براساس دستورالعمل‌های مصوب از پاداش‌های پیش‌بینی‌ شده بهره‌مند خواهند شد.

حسینی‌مهر با اشاره به برنامه‌های صنعت برق برای مقابله با تخلفات مصرف انرژی اظهار کرد: فلسفه وجودی شرکت توانیر، تأمین برق پایدار برای مشترکان است و در این مسیر، همکاری مردم نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.

وی افزود: اگرچه بخش عمده مشترکان به‌صورت مسئولانه از برق استفاده می‌کنند، اما تعداد محدودی از افراد برای منافع شخصی اقدام به مصرف غیرمجاز برق می‌کنند که این موضوع به شبکه برق کشور آسیب وارد می‌کند.

مجری طرح کاهش تلفات توانیر ادامه داد: برای مقابله با این تخلفات، برنامه‌های متعددی در شرکت‌های توزیع نیروی برق و شرکت‌های برق منطقه‌ای اجرا می‌شود که از مهم‌ترین آنها می‌توان به شناسایی و جمع‌آوری انشعاب‌های غیرمجاز، مقابله با استخراج غیرمجاز رمز ارز و تعیین تکلیف این موارد اشاره کرد.

وی گفت: برای افزایش سرعت شناسایی تخلفات، توانیر دستورالعمل‌هایی را تدوین کرده است تا شهروندان و کارکنان صنعت برق بتوانند موارد تخلف را گزارش کنند و متناسب با نوع گزارش و میزان اثرگذاری آن، پاداش دریافت کنند.

حسینی‌مهر با اشاره به وضعیت انشعاب‌های برق در ساختمان‌ها اظهار کرد: بر اساس قوانین، انشعاب برق به ملک واگذار می‌شود و مسئولیت هرگونه تخلف در استفاده از آن نیز متوجه بهره‌بردار یا مالک ملک خواهد بود.

وی افزود: برای ساختمان‌هایی که به هر دلیل فاقد انشعاب قانونی هستند یا پس از توسعه بنا نیازمند دریافت انشعاب جدید شده‌اند، راهکارهای لازم پیش‌بینی شده و متقاضیان می‌توانند با مراجعه به شرکت‌های توزیع نیروی برق از خدمات و راهنمایی‌های لازم بهره‌مند شوند.

مجری طرح کاهش تلفات توانیر تصریح کرد: در صورت مشاهده هرگونه دستکاری در تجهیزات اندازه‌گیری برق، مسئولیت حقوقی آن متوجه استفاده‌کننده از انشعاب خواهد بود و مشترکان هنگام جابه‌جایی یا تحویل ملک باید از سلامت کنتور و تجهیزات اندازه‌گیری اطمینان حاصل کنند.

وی در ادامه با اشاره به آمادگی صنعت برق برای برگزاری مراسم‌های پیش‌رو گفت: تمامی تمهیدات لازم برای تأمین برق پایدار مراسم‌های بزرگ پیش‌بینی شده و گروه‌های عملیاتی صنعت برق در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند.

حسینی‌مهر خاطرنشان کرد: برق‌رسانی به محل‌های برگزاری مراسم و موکب‌هایی که از سوی دستگاه‌های مسئول معرفی شوند، بدون وقفه انجام خواهد شد و هیچ‌گونه نگرانی در زمینه تأمین برق این مراسم‌ها وجود ندارد.

وی در پایان از مردم خواست با رعایت الگوی مصرف و مدیریت بهینه برق، صنعت برق را در عبور موفق از روزهای اوج مصرف تابستان همراهی کنند.