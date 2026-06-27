به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از توانیر جلسه برخط مدیریت مصرف در اوج بار تابستان با حضور برخط مدیران عامل شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع نیروی برق سراسر کشور و با حضور معاونان و مدیران ارشد صنعت برق، صبح امروز به ریاست محمد اله‌داد و با محوریت مدیریت پیک تابستان ۱۴۰۵، بررسی آخرین وضعیت شبکه سراسری و هماهنگی برای اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف برگزار شد.

بر اساس این گزارش محمد اله‌داد مدیرعامل شرکت توانیر با تأکید بر اجرای بی‌وقفه برنامه‌های مدیریت مصرف، خواستار آمادگی حداکثری تمامی بخش‌های صنعت برق برای مدیریت روزهای اوج بار شد و گفت: تأمین برق پایدار در تابستان، در گرو اجرای دقیق مصوبات، پایش مستمر شبکه و مشارکت همه‌جانبه مشترکان در مدیریت مصرف است.

بررسی آخرین وضعیت شبکه و آمادگی صنعت برق

در این نشست، آخرین وضعیت تولید، انتقال و توزیع برق، پیش‌بینی روند افزایش مصرف در روزهای گرم سال، میزان آمادگی نیروگاه‌ها و تجهیزات شبکه، وضعیت تأمین برق و برنامه‌های عملیاتی مدیریت بار مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

تأکید بر اجرای مستمر برنامه‌های مدیریت مصرف

مدیرعامل توانیر با اشاره به افزایش قابل توجه مصرف برق همزمان با گرمای هوا، بر ضرورت اجرای دقیق و بدون وقفه برنامه‌های مدیریت مصرف تأکید کرد و گفت: همه شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع موظف‌اند با حداکثر آمادگی، برنامه‌های مدیریت بار را به‌صورت هدفمند و مستمر اجرا کنند تا ضمن حفظ پایداری شبکه، برق مورد نیاز مشترکان در سراسر کشور به شکلی مطمئن تأمین شود.

مدیریت هوشمند بار؛ راهبرد اصلی عبور از پیک تابستان

اله‌داد، مدیریت هوشمند بار، افزایش تاب‌آوری شبکه، کاهش تلفات و بهره‌گیری از ظرفیت کنتورهای هوشمند را از مهم‌ترین راهبردهای صنعت برق برای عبور موفق از روزهای اوج مصرف برشمرد و افزود: پایش مستمر شاخص‌های بهره‌برداری، واکنش سریع به شرایط شبکه و هماهنگی کامل میان بخش‌های تولید، انتقال و توزیع، لازمه تأمین برق پایدار در تابستان امسال است.

نقش مشارکت مشترکان در حفظ پایداری شبکه

وی همچنین با تأکید بر نقش مشترکان در حفظ پایداری شبکه، خواستار همکاری بیشتر بخش‌های خانگی، اداری، تجاری و صنعتی در مدیریت مصرف، به‌ویژه در ساعات اوج بار شد و اظهار داشت: مشارکت مردم در مصرف بهینه برق، مهم‌ترین پشتوانه صنعت برق برای عبور بدون مشکل از روزهای گرم پیش‌رو است.

گزارش شرکت‌ها از اقدامات مدیریت پیک

در ادامه این نشست، مدیران عامل شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع، گزارش‌هایی از وضعیت بار شبکه، نقاط حساس، روند اجرای برنامه‌های کاهش پیک، آماده‌سازی تجهیزات، توسعه سامانه‌های هوشمند و اقدامات انجام‌شده برای کاهش خاموشی‌های ناخواسته ارائه کردند.

دستور به رصد روزانه شبکه و اجرای دقیق مصوبات

در پایان، مدیرعامل توانیر با تأکید بر اجرای دقیق مصوبات این نشست، خواستار رصد روزانه وضعیت شبکه، آمادگی کامل گروه‌های عملیاتی و استمرار برنامه‌های مدیریت مصرف شد و تصریح کرد: موفقیت صنعت برق در عبور از پیک تابستان، نیازمند انسجام عملیاتی، تصمیم‌گیری سریع و اجرای دقیق برنامه‌های مدیریت مصرف در سراسر کشور است.