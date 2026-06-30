بازدید رئیس بنیاد شهید از روند درمان جانبازان در شهریار

به گزارش خبرگزاری مهر، سید احمد موسوی، بعد از ظهر سهشنبه با حضور سرزده در بیمارستان روانپزشکی میلاد شهریار، از روند درمان و ارائه خدمات به جانبازان بستری در این مرکز درمانی بازدید کرد.
وی که معاون رئیسجمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران است، در جریان این بازدید با مراجعان و جانبازان بستری دیدار و گفتوگو کرد و از نزدیک در جریان روند ارائه خدمات درمانی و فرآیند درمان آنان قرار گرفت.
موسوی با اشاره به ورود بسیاری از جانبازان به دوران سالمندی، اظهار کرد: نیازمند تدوین یک طرح مطالعاتی هستیم تا بر پایه آن، برنامهای مؤثر و هدفمند برای دوران سالمندی جانبازان تدوین و اجرا شود.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه حمایت از جانبازان نخاعی، افزود: برنامههای سلامتمحور برای سایر جانبازان نیز در حال ارزیابی است تا خدمات متناسب با نیازهای این عزیزان توسعه یابد.
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، خدمت به خانوادههای شهدا و ایثارگران را اقدامی مقدس دانست و تصریح کرد: با خدمت به ایثارگران میتوان میراثی ماندگار و منشأ خیر برای آیندگان بر جای گذاشت.
بر اساس این گزارش، در ابتدای این بازدید، طاهره تبیرئی، سرپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستانهای استان تهران، گزارشی از وضعیت جانبازان بستری در بیمارستان روانپزشکی میلاد شهریار ارائه کرد.
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