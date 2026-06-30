ایجاد ناحیه ویژه شهرداری برای ساماندهی شهرک مبل و خودرو تبریز

به گزارش خبرگراری مهر، یعقوب هوشیار روز سه شنبه در بازدید میدانی از پروژه شهرک مبل و خودرو که با همراهی جمعی از اعضای شورای اسلامی شهر و مدیران ارشد شهرداری انجام شد، ضمن بررسی چالش‌های این مجموعه اقتصادی، بر ضرورت تسریع در رفع موانع زیرساختی تأکید کرد.

هوشیار با بیان اینکه این شهرک از سال ۱۳۸۷ در زمینی به مساحت ۴۳ هکتار در محدوده مایان طراحی و عملیاتی شده است، اظهار داشت: با وجود اینکه از سال ۱۳۹۰ انتقال اصناف مرتبط به این شهرک آغاز شده است، اما همچنان شاهد برخی مشکلات زیرساختی هستیم که باید با فوریت تعیین تکلیف شوند.

وی تصریح کرد: تأمین برق پایدار، صدور اسناد مالکیت و ایجاد دسترسی ایمن و استاندارد از اتوبان شهید باکری، از جمله مطالبات به حق اصناف و سرمایه‌گذاران این شهرک است که مدیریت شهری برای رفع آن‌ها برنامه زمان‌بندی مشخصی را تدوین کرده است.

شهردار تبریز در ادامه با تأکید بر لزوم ارتقای کیفی فضای محیطی شهرک افزود: برای تمرکز بر امور اجرایی، نظافت، پاکسازی و توسعه فضای سبز، مقرر شد «ناحیه ویژه شهرداری» در دل منطقه ۶ تبریز ایجاد شود تا با استقرار نیرو و امکانات لازم، امورات این مجموعه به صورت تخصصی پیگیری شود.

وی همچنین در خصوص مشکل دسترسی ترافیکی شهرک خاطرنشان کرد: پیگیری احداث و تکمیل مسیر دسترسی از اتوبان شهید باکری در اولویت برنامه‌های عمرانی قرار گرفته است و این پروژه تا حصول نتیجه نهایی و تسهیل عبور و مرور اصناف و مشتریان، رصد خواهد شد.

در این بازدید که با حضور علی راستی، حجت‌الاسلام سید کاظم زعفرانچیلر، علیرضا نوای باغبان، یاسین بجانی و حکیمه غفوری از اعضای شورای اسلامی شهر تبریز همراه بود، مطالبات و دغدغه‌های صنوف مستقر در شهرک مبل و خودرو مطرح شد. اعضای شورا نیز بر لزوم رفع سریع چالش‌های زیرساختی به عنوان پیش‌شرط اصلی انتقال صنوف مزاحم و نمایشگاه‌های خودرو از سطح شهر به این شهرک تأکید کردند.

بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در این بازدید میدانی، مقرر گردید با راه‌اندازی ناحیه ویژه، زمینه‌های لازم برای استقرار کامل اصناف مرتبط فراهم شده و با رفع نواقص زیرساختی، شاهد رونق بیش از پیش این کانون اقتصادی در غرب تبریز باشیم.