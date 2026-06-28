به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر هنربر عصر یکشنبه در تشریح برنامه‌های ستاد استانی مراسم وداع، تشییع و تدفین «آقای شهید ایران» با شعار محوری «باید برخاست»، اظهار کرد: با توجه به اشتیاق گسترده مردم آذربایجان‌شرقی برای حضور در مراسم بدرقه رهبر شهید انقلاب، ستاد هماهنگی استان جهت مدیریت بهینه اعزام‌ها، سامانه اینترنتی به نشانی www.yareali.ir را برای ثبت اطلاعات زائران راه‌اندازی کرده است.

وی با تأکید بر اهمیت ثبت‌نام در این سامانه افزود: از تمامی هم‌استانی‌های عزیز که قصد عزیمت به تهران، قم و مشهد را دارند، درخواست داریم پیش از حرکت، مشخصات خود را در این سامانه ثبت کنند. ثبت‌نام در این سامانه علاوه بر کمک به بهبود روند خدمت‌رسانی و مدیریت مراسم، زائران را تحت پوشش بیمه حوادث قرار می‌دهد و برای تمامی زائران، اعم از کسانی که با اتوبوس، قطار یا خودروی شخصی قصد عزیمت دارند، الزامی است.

هنربر به تمهیدات حمل‌ونقل برای اعزام زائران اشاره کرد و گفت: کمیته اعزام ستاد، اتوبوس‌های متعددی را با توجه به ظرفیت‌های موجود در استان پیش‌بینی کرده است. همچنین با بهره‌گیری از ظرفیت حمل‌ونقل ریلی، اعزام حدود ۵ هزار نفر به تهران و مشهد برنامه‌ریزی شده است که جزییات دقیق زمان‌بندی آن در فرصت‌های آتی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری آذربایجان‌شرقی در خصوص تمهیدات اسکان زائران نیز تصریح کرد: با همکاری شهرداری تبریز و شهرداری منطقه ۱۹ تهران (به‌عنوان معین استان)، مکان‌هایی از جمله بوستان ولایت، پارک کاظمی و برخی مساجد، حسینیه‌ها و مدارس برای استقرار موقت زائران در تهران آماده‌سازی شده است.

وی با توصیه به زائران جهت همراه داشتن ملزومات ضروری در یک کوله‌پشتی (مشابه سنت پیاده‌روی اربعین)، خاطرنشان کرد: با توجه به پیش‌بینی ازدحام بالای جمعیت در مراسم بدرقه، از افراد مسن، کودکان و عزیزانی که دارای بیماری‌های زمینه‌ای هستند، تقاضا داریم از حضور مستقیم در محل مراسم خودداری کنند.