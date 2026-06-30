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۹ تیر ۱۴۰۵، ۲۲:۰۰

گلپایگان برای تشییع «آقای شهید ایران» ۱۶ اتوبوس اعزام می‌کند

گلپایگان برای تشییع «آقای شهید ایران» ۱۶ اتوبوس اعزام می‌کند

گلپایگان-فرمانده سپاه گلپایگان از آغاز ثبت‌نام مردمی برای اعزام به مراسم تشییع «آقای شهید ایران» خبر داد و گفت: علاوه بر اعزام ۱۶دستگاه اتوبوس، دو موکب از شهرستان در قم و تهران برپا خواهدشد.

سرهنگ سید عباس میرکریمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای حضور مردم شهرستان گلپایگان در مراسم تشییع پیکر «آقای شهید ایران» اظهار کرد: ثبت‌نام عمومی برای اعزام مردمی به مراسم تشییع در تهران از شامگاه گذشته در موکب نوجوان مبارز واقع در مقابل ساختمان مخابرات میدان امام شهید خامنه‌ای آغاز شده و ظرفیت اولیه اعزام حداقل ۱۶ دستگاه اتوبوس پیش‌بینی شده است.

وی افزود: هزینه رفت و برگشت هر نفر با ناوگان VIP حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان برآورد شده که بر اساس هماهنگی‌های صورت‌گرفته، ۵۰۰ هزار تومان آن توسط زائران پرداخت خواهد شد.

فرمانده سپاه گلپایگان با اشاره به استقرار موکب‌های خدمت‌رسانی شهرستان گفت: موکب شهید یاوری با محوریت هیئت متوسلین به حضرت مهدی (عج) گلشهر در بلوار پیامبر اعظم(ص) و در محدوده حدفاصل قم تا جمکران مستقر خواهد شد و هماهنگی‌های لازم برای ارائه خدمات به زائران در روز سه شنبه انجام شده است.

وی همچنین از آمادگی موکب سپهبد شهید حاج حسین سلامی برای خدمت‌رسانی در تهران خبر داد و افزود: این موکب با مسئولیت سیاوشی و مشارکت نیروهای اجرایی مجموعه‌های مختلف فرهنگی شهرستان در فلکه دوم صادقیه تهران(منطقه ۵،فاصله چند کیلومتری میدان آزادی) مستقر خواهد شد و آماده ارائه خدمات و پذیرایی از شرکت‌کنندگان در مراسم است.

میرکریمی تأکید کرد:برای همکاری و کمک نیازمند همکاری برادران به صورت داوطلب هستیم .

کد مطلب 6875785

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