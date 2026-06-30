سرهنگ سید عباس میرکریمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده برای حضور مردم شهرستان گلپایگان در مراسم تشییع پیکر «آقای شهید ایران» اظهار کرد: ثبتنام عمومی برای اعزام مردمی به مراسم تشییع در تهران از شامگاه گذشته در موکب نوجوان مبارز واقع در مقابل ساختمان مخابرات میدان امام شهید خامنهای آغاز شده و ظرفیت اولیه اعزام حداقل ۱۶ دستگاه اتوبوس پیشبینی شده است.
وی افزود: هزینه رفت و برگشت هر نفر با ناوگان VIP حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان برآورد شده که بر اساس هماهنگیهای صورتگرفته، ۵۰۰ هزار تومان آن توسط زائران پرداخت خواهد شد.
فرمانده سپاه گلپایگان با اشاره به استقرار موکبهای خدمترسانی شهرستان گفت: موکب شهید یاوری با محوریت هیئت متوسلین به حضرت مهدی (عج) گلشهر در بلوار پیامبر اعظم(ص) و در محدوده حدفاصل قم تا جمکران مستقر خواهد شد و هماهنگیهای لازم برای ارائه خدمات به زائران در روز سه شنبه انجام شده است.
وی همچنین از آمادگی موکب سپهبد شهید حاج حسین سلامی برای خدمترسانی در تهران خبر داد و افزود: این موکب با مسئولیت سیاوشی و مشارکت نیروهای اجرایی مجموعههای مختلف فرهنگی شهرستان در فلکه دوم صادقیه تهران(منطقه ۵،فاصله چند کیلومتری میدان آزادی) مستقر خواهد شد و آماده ارائه خدمات و پذیرایی از شرکتکنندگان در مراسم است.
میرکریمی تأکید کرد:برای همکاری و کمک نیازمند همکاری برادران به صورت داوطلب هستیم .
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