رسیدگی به بیش از ۱۶۰۰ پرونده دعاوی کارگری و کارفرمایی در کردستان

به گزارش خبرگزاری مهر، برهان صلواتی اظهار کرد: در سه ماهه نخست سال جاری ۷۴۲ پرونده در هیأتهای تشخیص، ۲۵۲ پرونده در مرحله دادخواستهای تجدیدنظرخواهی و ۱۶۹ پرونده نیز در هیأتهای حل اختلاف استان بررسی و رسیدگی شده است.
وی افزود: از مجموع پروندههای رسیدگی شده، ۲۱۴ پرونده با سازش میان طرفین اختلاف به نتیجه رسیده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان با اشاره به روند قانونی رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی، بیان کرد: بر اساس ماده ۱۵۷ قانون کار، اختلافات فردی میان کارگر و کارفرما که ناشی از اجرای قانون کار، قراردادهای کارآموزی، موافقتنامههای کارگاهی یا پیمانهای دستهجمعی باشد، ابتدا از طریق سازش مستقیم میان طرفین پیگیری میشود.
صلواتی ادامه داد: در صورت عدم حصول سازش، پروندهها در هیأتهای تشخیص و حل اختلاف مورد بررسی قرار گرفته و درباره آنها تصمیمگیری میشود.
وی با اشاره به ظرفیتهای موجود در استان گفت: در حال حاضر ۱۲ هیأت تشخیص و ۶ هیأت حل اختلاف در کردستان فعال هستند و رسیدگی به دعاوی کارگری و کارفرمایی را بر عهده دارند.
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