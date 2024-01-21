رسیدگی به ۵۲۵۷ شکایت کارگری وکارفرمایی در مراجع حل اختلاف کردستان

فرزاد پیشکاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از رسیدگی به پنج هزار و ۲۵۷ شکایات کارگری و کارفرمایی در مراجع تشخیص و حل اختلاف کردستان در سال‌جاری خبر داد و گفت: پرونده‌های شکایات در استان روند کاهشی داشته و زمان اطاله دادرسی‌ها نیز کاهش پیدا کرده است.

وی اظهار کرد: از ابتدای سال‌جاری تاکنون چهار هزار و ۱۸۰ پرونده در هیأت‌های تشخیص و یک‌هزار و ۷۷ پرونده نیز در هیأت‌های حل اختلاف مورد بررسی و منجر به صدور رأی شده است.

پیشکاری افزود: یک‌هزار و ۳۴۰ پرونده شکایات کارگران و کارفرمایان منجر به صدور آرای سازشی شده که ۲۴ درصد از کل شکایات را در نه ماهه اول سال به خود اختصاص داده است.

وی با بیان اینکه ۱۹۳ پرونده به دیوان عدالت اداری ارجاع شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش چشمگیری داشته است، بیان کرد: از این تعداد ۱۱۴ پرونده در دیوان عدالت اداری تأیید و ۵۷ پرونده نیز در این دیوان نقض شده است.

مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی کردستان با اشاره به اینکه در استان کردستان ۱۲ هیأت تشخیص و ۶ هیأت حل اختلاف وجود دارد و این هیئت‌ها شکایات کارگران و کارفرمایان را رسیدگی می‌کنند، گفت: زمان اطاله دادرس‌ها نیز به ۱۸ روز کاهش پیدا کرده است.

روند اطاله دادرسی کارگران به ۱۸ روز کاهش پیدا کرده است

وی با بیان اینکه دولت سیزدهم توجه به کارگران را در دستور کار خود قرار داده است، گفت: روند اطاله دادرسی‌ها در سنوات قبل ۱۲۰ روز بوده که سال گذشته به ۲۹ روز و امسال نیز به ۱۸ روز کاهش پیدا کرده است.

پیشکاری به آموزش و توانمندسازی کارگران و کارفرمایان در راستای کاهش اختلافات اشاره کرد و یادآور شد: در ۹ ماهه اول سال‌جاری ۱۹ هزار نفر ساعت آموزش توسط این اداره کل برای کارگران و کارفرمایان اجرا شده است.

وی اضافه کرد: کارفرمایان و کارگران تابع قانون کار هستند و باید اختلاف‌ها و دعاوی به وجود آمده را بر اساس ساز و کار تعیین شده در مفاد قانون کار حل و فصل نمایند.

مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان کردستان افزود: در رسیدگی به شکایات کارگران و کارفرمایان بیشترین تاکید ما بر حل و فصل پرونده‌ها طبق مصالحه و سازش است تا از طولانی شدن فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها و صدور حکم جلوگیری به عمل آید.