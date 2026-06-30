به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد شرفی فرمانده قرارگاه اربعین فراجا، در جمع مسئولان و فرماندهان انتظامی با تشریح اهداف سفر یک‌روزه خود به مرز مهران، اظهار داشت: هدف اصلی این سفر، بازدید میدانی از زیرساخت‌های مرتبط با اربعین حسینی در دو سوی مرز و بررسی میزان آمادگی برای خدمت‌رسانی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) بود.

وی افزود: در این بازدیدها که با حضور سپهبد ریاض الخیدانی معاون امنیتی وزارت کشور عراق انجام شد، زیرساخت‌های مرزی، سامانه‌های گذرنامه، مسیرهای تردد و ترانزیت زائران مورد ارزیابی قرار گرفت و خوشبختانه طرف عراقی آمادگی کامل خود را برای اجرای مأموریت اربعین اعلام کرد.

فرمانده قرارگاه اربعین فراجا با بیان اینکه پیش از این نیز جلسات کارشناسی متعددی میان دو کشور برگزار شده بود، گفت: در این سفر هفت نشست مشترک با مسئولان عراقی برگزار شد که طی آن دو طرف برنامه‌ها، طرح‌های عملیاتی و انتظارات خود را مطرح کردند و در نهایت، بر اجرای هماهنگ مأموریت اربعین و تقویت همکاری‌های مشترک به توافق رسیدند.

سردار شرفی تصریح کرد: در این نشست‌ها افسران رابط دو کشور معرفی شدند، مسیرهای ارتباطی مشخص شد و هماهنگی‌های لازم برای مدیریت میدانی مأموریت اربعین صورت گرفت تا در صورت بروز هرگونه مشکل، تصمیم‌گیری‌ها با سرعت و هماهنگی بیشتری انجام شود.

وی با اشاره به مهم‌ترین توافقات انجام شده، خاطرنشان کرد: مهم‌ترین موضوع مورد توافق، آغاز فعالیت سامانه سجاد از اول ماه صفر در مرزهای مشترک بود که نقش مهمی در تسهیل تردد زائران و کاهش زمان انتظار در پایانه‌های مرزی خواهد داشت.

فرمانده قرارگاه اربعین فراجا درباره تردد اتباع خارجی نیز گفت: بر اساس توافقات انجام شده، زائران پاکستانی و افغانستانی از مرزهای استان خوزستان وارد عراق خواهند شد و زائران ایرانی نیز از مرزهای مهران، شلمچه، چذابه، خسروی و مرزهای شمال‌غرب کشور تردد خواهند کرد.

وی با تأکید بر اعتبار مدارک مسافرتی زائران افزود: تمامی گذرنامه‌ها و اسناد مسافرتی باید حداقل شش ماه اعتبار داشته باشند و این موضوع مورد توافق دو کشور است؛ بنابراین دارندگان گذرنامه با اعتبار کمتر از شش ماه، اجازه خروج از کشور و ورود به عراق را نخواهند داشت.

سردار شرفی همچنین از هماهنگی کامل دو کشور در حوزه مدیریت ترافیک خبر داد و گفت: اصلاح مسیرها، جاده‌ها، میادین و زیرساخت‌های ترافیکی در دو سوی مرز در حال انجام است و با وجود پیش‌بینی افزایش تعداد زائران در اربعین امسال، انتظار می‌رود با اجرای تمهیدات پیش‌بینی‌شده، شاهد کاهش حوادث رانندگی و روان‌سازی تردد زائران باشیم.

وی در پایان با تأکید بر اینکه نیروهای اجرایی و انتظامی پیش از ورود زائران در مرزها مستقر خواهند شد، اظهار کرد: خوشبختانه بخش عمده‌ای از زیرساخت‌ها و مقدمات لازم فراهم شده و جمهوری اسلامی ایران و کشور عراق با آمادگی کامل، مهیای برگزاری باشکوه، ایمن و منظم راهپیمایی عظیم اربعین حسینی(ع) هستند.