  1. جامعه
  2. انتظامی
۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۲۹

۳۶۱ نیروی فراجا در جنگ رمضان شهید شدند

۳۶۱ نیروی فراجا در جنگ رمضان شهید شدند

جانشین معاون هماهنگ‌کننده فراجا گفت: فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در جنگ رمضان ۳۶۱ شهید تقدیم نظام اسلامی کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد شرفی، عصر سه‌شنبه در حاشیه آیین گرامیداشت رهبر شهید انقلاب و شهدای فراجا، با تسلیت شهادت رهبر انقلاب، اظهار داشت: فرمانده‌ای را از دست دادیم که در طول سال‌های مسئولیت خود، خدمات ارزشمندی به مجموعه انتظامی ارائه کرد و حق بزرگی بر گردن فراجا داشت.

وی با اشاره به برگزاری آیین بزرگداشت رهبر شهید انقلاب و شهدای فراجا با حضور خانواده‌های معظم شهدا، افزود: این مراسم با حضور خانواده‌های معزز شهدا و در فضایی آکنده از یاد و خاطره شهیدان برگزار شد تا بار دیگر از ایثار و فداکاری آنان تجلیل شود.

جانشین معاون هماهنگ‌کننده فراجا با تأکید بر جایگاه والای شهدای انتظامی در دفاع از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، تصریح کرد: شمار قابل توجهی از نیروهای انتظامی در مسیر صیانت از امنیت و دفاع از کشور به فیض شهادت نائل شدند و ما خود را همواره مدیون این عزیزان می‌دانیم.

وی ادامه داد: برگزاری چنین آیین‌هایی تنها بخش کوچکی از ادای دین به مقام شامخ شهداست و این اقدام به ابتکار فرمانده کل انتظامی و مجموعه فراجا، تلاشی هرچند اندک برای قدردانی از مجاهدت‌ها و فداکاری‌های این شهیدان والامقام به شمار می‌رود.

سردار شرفی در پایان با اشاره به آمار شهدای انتظامی در جنگ رمضان، گفت: فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در جنگ رمضان، ۳۶۱ شهید تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی کرده است.

کد مطلب 6887959

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها