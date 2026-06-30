هشدار تداوم گرد و غبار در کرمان؛ آیا ادارات چهارشنبه تعطیل می شوند؟

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا نژاد خالقی، سه شنبه شب با اشاره به تداوم گرد و غبار و افزایش غلظت آلایندههای هوا در شهر کرمان، از شهروندان خواست پیش از خروج از منزل در صبح روز چهارشنبه ۱۰ تیرماه، آخرین اطلاعیههای مربوط به نحوه فعالیت ادارات، بانکها و دستگاههای اجرایی را از منابع رسمی پیگیری کنند.
وی افزود: هرگونه تصمیم درباره نحوه فعالیت ادارات، بانکها و دستگاههای اجرایی، در صورت ضرورت و پس از بررسی آخرین شاخصهای آلودگی هوا، اتخاذ و از طریق رسانهها و درگاههای رسمی اطلاعرسانی خواهد شد.
وی تصریح کرد: از شهروندان درخواست میشود ضمن رعایت توصیههای بهداشتی، از توجه و استناد به اخبار و شایعات منتشرشده در منابع غیررسمی خودداری کرده و پیش از خروج از منزل، اطلاعیههای رسمی را ملاک عمل قرار دهند.
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