به گزارش خبرنگار مهر، هوای کلانشهر اصفهان بر اساس دادههای ۱۷ ایستگاه پایش فعال منتهی به ساعت هشت صبح چهارشنبه ۱۰ تیرماه با میانگین ۱۳۰ AQI وضعیت ناسالم برای گروههای حساس (افراد دارای بیماریهای تنفسی، سالمندان، زنان باردار و کودکان) را نشان میدهد.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.
بر اساس دادههای سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیطزیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلانشهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه خیابانهای ۲۵ آبان و فیض با میانگین ۱۰۹، پروین اعتصامی ۱۴۰، دانشگاه صنعتی ۱۱۹، رهنان ۱۲۱، فرشادی ۱۰۶، کاوه ۱۰۸، کردآباد ۱۲۷، میرزا طاهر ۱۳۷، ولدان ۱۱۹ و هزار جریب ۱۳۰ AQI در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس و در ایستگاه خرازی با عدد ۱۶۰ AQI قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه است.
شاخص هوا همچنین در ایستگاه رودکی با عدد ۲۸۳ AQI وضعیت بنفش و بسیار ناسالم را نشان میدهد و در ۲ ایستگاه پارک زمزم و زینبیه قابل قبول است.
امروز هوای خمینیشهر و سجزی در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه و در شاهینشهر و قهجاورستان ناسالم برای گروههای حساس و در زرینشهر، کاشان و مبارکه سالم است.
هواشناسی با صدور هشدار سطح زرد اعلام کرده که تا پایان هفته جاری به دلیل وزش باد و خیزش گردوخاک در مناطق شرق، شمال و مرکز استان کاهش شعاع دید و افت کیفیت هوا خواهیم داشت.
شاخص آلودگی هوا به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳) ، دی اکسید نیتروژن (NO۲) ، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه های پایش هوا، ثبت می شود.
شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچکتر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچکتر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل میکند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش میدهد.
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