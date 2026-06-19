گرد و غبار در کرمان؛ آیا ادارات کرمان شنبه تعطیل می شوند؟

به گزارش خبرنگار مهر، اداره‌کل مدیریت بحران استان کرمان جمعه شب در اطلاعیه ای اعلام کرد: با توجه به وزش بادهای شدید، افزایش گرد و خاک، بالا رفتن غلظت غبار و کاهش کیفیت هوا در شهر کرمان، از شهروندان درخواست می شود صبح روز شنبه ۳۰ خردادماه، پیش از خروج از منزل، آخرین اطلاعیه‌های مربوط به نحوه فعالیت ادارات، بانک ها و دستگاه های اجرایی را از رسانه‌های رسمی دنبال کنند.

همچنین در پی وزش بادهای شدید، افزایش گرد و خاک، بالا رفتن غلظت غبار و افت کیفیت هوا در شهر کرمان، شهروندان باید ضمن رعایت نکات بهداشتی و مراقبتی، اطلاعیه‌های رسمی را دنبال کنند.