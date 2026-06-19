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۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۲۵

گرد و غبار در کرمان؛ آیا ادارات کرمان شنبه تعطیل می شوند؟

گرد و غبار در کرمان؛ آیا ادارات کرمان شنبه تعطیل می شوند؟

کرمان- اداره کل مدیریت بحران استان کرمان از شهروندان کرمانی خواست به دلیل افزایش گرد و خاک، صبح شنبه قبل از خروج از منزل اطلاعیه فعالیت ادارات را بررسی کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، اداره‌کل مدیریت بحران استان کرمان جمعه شب در اطلاعیه ای اعلام کرد: با توجه به وزش بادهای شدید، افزایش گرد و خاک، بالا رفتن غلظت غبار و کاهش کیفیت هوا در شهر کرمان، از شهروندان درخواست می شود صبح روز شنبه ۳۰ خردادماه، پیش از خروج از منزل، آخرین اطلاعیه‌های مربوط به نحوه فعالیت ادارات، بانک ها و دستگاه های اجرایی را از رسانه‌های رسمی دنبال کنند.

همچنین در پی وزش بادهای شدید، افزایش گرد و خاک، بالا رفتن غلظت غبار و افت کیفیت هوا در شهر کرمان، شهروندان باید ضمن رعایت نکات بهداشتی و مراقبتی، اطلاعیه‌های رسمی را دنبال کنند.

کد مطلب 6865206

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    نظرات

    • IR ۱۰:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
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      پاسخ
      خیلی خیلی فاجعه س این گرد خاک هروقت میاد زندگی برامون نمیذاره

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