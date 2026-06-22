هشدار هواشناسی برای کاهش کیفیت هوا و افزایش سرعت باد در استان کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی استان کرمان صبح دوشنبه در اطلاعیه ای اعلام کرد: بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌بینی هواشناسی نشان می‌دهد که با حاکمیت الگوی وزش بادهای ۱۲۰ روزه سیستان، پدیده غالب جوی در سطح استان کرمان تا روز سه‌شنبه، وزش بادهای نسبتاً شدید همراه با خیزش گردوغبار خواهد بود.

مناطق تحت تأثیر و پیامدهای جوی

بر اساس این گزارش، بیشینه سرعت وزش باد در نیمه شرقی، شمال و برخی از مناطق غربی استان کرمان پایش خواهد شد و این شرایط جوی منجر به افزایش غلظت غبار و کاهش شدید کیفیت هوا در سطح استان می‌شود.

همچنین، هواشناسی هشدار داد که احتمال بروز اختلال در تردد خودروها در محورهای مواصلاتی استان کرمان به‌ویژه در مناطق شرقی، وجود دارد.

تغییر وضعیت جوی از روز چهارشنبه

با گذشت از این موج جوی، پیش‌بینی می‌شود از روز چهارشنبه با افزایش تدریجی ابر در آسمان، روند صعودی دما در سطح استان کرمان آغاز شود.