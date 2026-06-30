جمیری:مسجد جمکران محور برگزاری نماز و آیین تشییع رهبر شهید در قم است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار فتح الله جمیری شامگاه سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به آمادگی گسترده استان قم برای میزبانی از مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی اظهار کرد: قم به دلیل جایگاه ممتاز مذهبی، فرهنگی و بینالمللی خود، همواره کانون توجه جهان اسلام بوده و این جایگاه، مسئولیت مدیران و مردم این شهر را برای برگزاری هرچه باشکوهتر این مراسم تاریخی دوچندان کرده است.
وی افزود: از نخستین روزهای برنامهریزی برای این آیین، ستادهای تخصصی متعددی در حوزههای مختلف تشکیل شده و تمامی بخشهای اجرایی، امدادی، خدماتی، اسکان، سلامت، تغذیه، پشتیبانی، حملونقل و مدیریت ترافیک با انسجام کامل در حال انجام مأموریتهای خود هستند تا زمینه حضور گسترده زائران از سراسر کشور فراهم شود.
فرمانده سپاه امام علی بن ابیطالب (ع) قم با اشاره به جایگاه ویژه قم در نگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی گفت: امام خمینی (ره) بارها بر تعلق شهدای روحانیت به قم تأکید کرده بودند و همین نگاه، مسئولیت مردم و مسئولان این شهر را برای میزبانی از پیکر مطهر رهبر شهید سنگینتر میکند.
وی ادامه داد: با بررسی گزینههای مختلف، بلوار پیامبر اعظم (ص) به دلیل برخورداری از ظرفیت مناسب، دسترسی مطلوب و امکان بهرهگیری از زیرساختهای مسجد مقدس جمکران به عنوان بهترین محل برای برگزاری نماز و مراسم تشییع انتخاب شده است.
سلامت مردم برای ما اصل است
جمیری با بیان اینکه زمان دقیق آغاز مراسم تابع زمان انتقال پیکر مطهر از تهران خواهد بود، گفت: برنامهریزیها بر این اساس انجام شده است که مراسم در نخستین ساعات بامداد آغاز شود تا زائران کمتر در معرض گرمای هوا قرار بگیرند.
وی افزود: البته همانند برخی مراسمهای ملی گذشته، از جمله آیینهای تشییع شهدای خدمت و شهیدان جبهه مقاومت، ممکن است زمان انتقال پیکر بر زمانبندی نهایی تأثیر بگذارد که در این صورت اطلاعرسانی لازم انجام خواهد شد.
فرمانده سپاه امام علی بن ابیطالب (ع) قم تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی و بیت مکرم ایشان همواره بر حفظ سلامت مردم در برگزاری مراسمها تأکید داشتهاند و بر همین اساس نیز تمامی برنامههای این مراسم با محوریت تأمین امنیت و سلامت عزاداران تدوین شده است.
وی اظهار کرد: تلاش خواهیم کرد شرایطی فراهم شود که مردم با آرامش و نظم در مراسم حضور یابند و هیچگونه ازدحام و حادثهای سلامت زائران را تهدید نکند.
از همراه داشتن وسایل غیرضروری خودداری کنید
جمیری با توصیه به زائران برای رعایت نکات ایمنی گفت: همراه داشتن کولهپشتیهای بزرگ و وسایل غیرضروری، علاوه بر ایجاد سختی برای خود زائران، روند مدیریت جمعیت را نیز با مشکل مواجه میکند و بهتر است مردم از حمل چنین وسایلی خودداری کنند.
وی افزود: بدیهی است ورود هرگونه سلاح سرد و گرم یا اقلامی که از نظر امنیتی ممنوع محسوب میشود، امکانپذیر نخواهد بود و نیروهای انتظامی و امنیتی با دقت کامل این موضوع را کنترل خواهند کرد.
فرمانده سپاه امام علی بن ابیطالب (ع) قم ادامه داد: با وجود پیشبینی امکانات مورد نیاز در مسیرهای مراسم، به دلیل حجم بالای جمعیت، توصیه میشود زائران آب آشامیدنی، چتر و داروهای ضروری مورد نیاز خود را به همراه داشته باشند تا در صورت افزایش دمای هوا با مشکلی مواجه نشوند.
وی خاطرنشان کرد: تراکم جمعیت در این مراسم به مراتب بیشتر از برخی مناسبتهای مشابه خواهد بود، زیرا حجم عظیمی از زائران در مدت زمانی کوتاه در یک محدوده مشخص حضور خواهند یافت و این موضوع ضرورت رعایت توصیههای ایمنی را دوچندان میکند.
هر خانه در قم باید یک زائرسرا باشد
جمیری درباره تمهیدات ترافیکی و اسکان زائران گفت: برای کاروانهای ورودی از استانهای مختلف، پارکینگها و محلهای توقف متناسب با نوع وسایل نقلیه پیشبینی شده و مدیریت این بخش با همکاری پلیس راهور و دستگاههای مسئول انجام خواهد شد.
وی افزود: مسیرهای دسترسی به بلوار پیامبر اعظم (ص) از جهات مختلف برای ورود زائران باز خواهد بود، زیرا بخشی از جمعیت از سمت مسجد مقدس جمکران و بخشی دیگر از مسیرهای منتهی به حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) وارد محدوده مراسم خواهند شد.
فرمانده سپاه امام علی بن ابیطالب (ع) قم با اشاره به ضرورت مشارکت مردم در میزبانی از زائران اظهار کرد: از مردم شریف قم انتظار داریم همانند فرهنگ ارزشمند میزبانی در اربعین حسینی، ظرفیت منازل خود را برای اسکان و پذیرایی از زائران به کار گیرند و هر خانه در قم به یک موکب و زائرسرا تبدیل شود.
وی اضافه کرد: پیشبینی میشود بخش قابل توجهی از زائران استانهای جنوبی کشور به جای عزیمت به تهران، مستقیماً وارد قم شوند و از همین رو همکاری مردم در اسکان و پذیرایی از میهمانان اهمیت فراوانی خواهد داشت.
جمیری در پایان گفت: رعایت نظم، پرهیز از ایجاد ازدحام، توجه به سالمندان و کودکان و همکاری با عوامل اجرایی، زمینه برگزاری باشکوه این مراسم را فراهم میکند و این حضور، علاوه بر تجلیل از مقام رهبر شهید انقلاب اسلامی، تجدید بیعتی با رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای خواهد بود و میتواند پیام وحدت، همدلی و اقتدار ملت ایران را به جهانیان مخابره کند.
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