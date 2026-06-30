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۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۰:۴۰

برگزاری ۷ برنامه فاخر طی ایام تشییع و تدفین رهبر شهید در لرستان

برگزاری ۷ برنامه فاخر طی ایام تشییع و تدفین رهبر شهید در لرستان

خرم‌آباد - استاندار لرستان از برگزاری هفت برنامه فاخر طی ایام تشییع و تدفین رهبر شهید در لرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی شامگاه سه شنبه در جلسه هماهنگی برنامه‌های استانی تشییع رهبر شهید در لرستان، از برگزاری هفت برنامه فاخر در ایام تشییع و تدفین پیکر مطهر قائد امت خبر داد.

وی افزود: با برگزاری این برنامه‌ها، حق‌شناسی معنوی نسبت به رهبر انقلاب را نمایش خواهیم داد و باتوجه‌به اینکه امکان حضور همه مردم در این آیین‌ها وجود ندارد، ویژه‌برنامه‌های استانی جهت اقشار مختلف در مرکز استان و شهرستان‌ها، طراحی و تدوین شده است.

استاندار لرستان، تأکید کرد: این برنامه‌ها باید در قالب و مشابه برنامه ستاد استانی در همه شهرستان‌ها برگزار شود.

شاهرخی، گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، اولین برنامه مراسم عزاداری جامعه دانشگاهیان، فرهنگیان، هنرمندان، ورزش و جوانان و مدیران کل دستگاه‌های اجرایی استان است که در محوطه مرکزی استانداری لرستان در روز شنبه ۱۳ تیرماه جاری برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: در روز یکشنبه ۱۴ تیرماه نیز مراسم عزاداری جامعه حوزویان ایالت در محل حوزه کمالیه برگزار خواهد شد.

استاندار لرستان، گفت: اجتماع بزرگ مردمی عاشقان رهبر شهید انقلاب نیز روز دوشنبه ۱۵ تیرماه از میدان شهدای خرم‌آباد به سمت مصلی الغدیر، برگزار خواهد شد.

شاهرخی افزود: مراسم عزاداری جامعه زنان استان روز سه‌شنبه مورخ ۱۶ تیرماه در محل حسینیه عاشقان ثارالله (ع) برگزار می‌شود و جامعه عشایر استان نیز روز چهارشنبه ۱۷ تیرماه در حسینیه عاشقان ثارالله (ع)، به اقامه عزا خواهند پرداخت.

وی بیان داشت: مراسم عزاداری نیروهای مسلح استان نیز روز پنجشنبه ۱۸ تیرماه در محل گلزار شهدای خرم‌آباد برگزار می‌شود.

استاندار لرستان گفت: مراسم محوری پس از تدفین پیکر رهبر و قائد شهید امت نیز روز یکشنبه ۲۱ تیرماه در محل مصلی الغدیر، منعقد می‌گردد.

شاهرخی تأکید کرد: در این ایام باید مراسمات حسینیه‌ها، تکایا و جایگاه‌های مردمی نیز تقویت شوند.

کد مطلب 6875853

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