محمد مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت آیت‌الله سید علی حسینی خامنه‌ای رهبر شهید و عزیز ایران و آزادی‌خواهان جهان اسلام، اظهار کرد: با عرض تسلیت خدمت مردم مقاوم و ولایت‌مدار بوشهر این هفته برنامه‌های متعددی در خصوص تشییع رهبر و قائد امت جهان اسلام در برخی از استان‌های کشور برگزار می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به برنامه‌های عزاداری رهبر شهید، افزود: بزرگی شخصیت مقام معظم رهبری فراتر از تمام مرزها در سراسر دنیا نفوذ داشته است و همه دوست‌دار ایشان بودند، اقدام خودجوش مردم در برپایی برنامه‌های عزاداری نشان‌دهنده این عظمت است و این روزها ایران اسلامی میزبان همه آزادگان دنیا از سران کشورها و مردمان جهان است.

فرماندار بوشهر با بیان اینکه وسعت شخصیت مقام معظم رهبری فراتر از مرزهاست، تصریح کرد: برای برگزاری هرچه بهتر مراسم تشییع رهبر عزیزمان در سطح ملی با مدیریت نهاد ریاست جمهوری و وزارت کشور جلسات هماهنگی برگزار شده است، در استان بوشهر نیز به همین روال جلسات متعددی به ریاست استاندار محترم و با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار شده و همچنین در شهرستان‌ بوشهر نیز این جلسات برگزار شده است.

وی تصریح کرد: مردم شریف استان و شهرستان بوشهر این روزها به صورت دسته‌جمعی گروهی و کاروانی خودشان را به مراسم‌های تشییع و تدفین در شهرهای محل برگزاری مراسم از جمله شهر تهران قم مشهد می‌رسانند.

فرماندار بوشهر با اشاره به تمهیدات انجام شده، گفت: تمهیداتی از طرف فرمانداری بوشهر صورت گرفته است و حدود ۱۳ دستگاه اتوبوس به صورت مدیریت‌شده مردم عزادار را به مراسم در شهر مقدس قم می‌رسانند، ضمن اینکه مردم عزیز شهرستان بوشهر به صورت خودجوش در محل‌های مراسم شهرهای مقدس حضور پیدا کردند.

وی با بیان اینکه مردم ولایتمدار بوشهر همواره در صحنه‌ها حضور داشته‌اند، افزود: در شهر بوشهر با توجه به هماهنگی‌های انجام‌شده و برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته از روز یکشنبه ۱۴ تیرماه مراسم بزرگداشت رهبر عزیز و شهیدمان هر روز از ساعت ۱۰ لغایت ۱۲ در مصلی نمازجمعه بوشهر برگزار می‌شود.

فرماندار بوشهر در ادامه با اشاره به برنامه‌های ویژه در گلزار شهدا، بیان کرد: مراسم ویژه رهبر شهید هم‌زمان با مشهد مقدس، روز پنجشنبه ۱۸ تیرماه از ساعت ۱۷ در گلزار شهدا همراه با حرکت دسته‌جات عزاداری برگزار خواهد شد.

وی در پایان با اعلام جزئیات برنامه‌های بزرگداشت رهبر شهید در شهرستان بوشهر، اعلام کرد: برنامه‌های عزاداری و سوگواری از روز شنبه ۱۳ تیرماه تا یکشنبه ۲۱ تیرماه در میدان امام خمینی(ره) برگزار می‌شود، همچنین قرائت قرآن و مرثیه‌سرایی در همه مساجد امامزادگان و بقاع متبرکه از روز شنبه ۱۳ تیرماه تا یکشنبه ۲۱ تیرماه ادامه خواهد داشت.

