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۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۱:۲۳

حماسه حضور دلگانی‌ها به شب صد و بیست و یکم رسید

حماسه حضور دلگانی‌ها به شب صد و بیست و یکم رسید

دلگان- مردم شهر دلگان در صد و بیست و یکمین شب از شهادت قائد امت، همچنان سنگر خیابان‌ را حفظ کرده اند.

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کد مطلب 6875869

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