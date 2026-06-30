https://mehrnews.com/x3csLS ۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۱:۲۳ کد مطلب 6875869 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۱:۲۳ حماسه حضور دلگانیها به شب صد و بیست و یکم رسید دلگان- مردم شهر دلگان در صد و بیست و یکمین شب از شهادت قائد امت، همچنان سنگر خیابان را حفظ کرده اند. دریافت 19 MB کد مطلب 6875869 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع دلگانیها به شب صد و بیستم رسید اجتماع مردم جلگه چاه هاشم دلگان در شب صد و هفدهم صد و بیست و سومین عهد مقاومت مردم دلگان حماسه حضور دلگانیها در شب صد و هجدهم ضیاءآباد در شب ۱۲۲؛ اجتماع مردم با طنین نام سیدالشهدا(ع) برچسبها شهرستان دلگان تجمع مردمی اجتماع مردمی
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