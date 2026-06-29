https://mehrnews.com/x3cskx ۹ تیر ۱۴۰۵، ۱:۲۹ کد مطلب 6874823 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۹ تیر ۱۴۰۵، ۱:۲۹ اجتماع دلگانیها به شب صد و بیستم رسید دلگان- مردم شهر دلگان بعد از گذشت ۱۲۰ شب از شهادت قائد امت، همچنان در خیابان حضور دارند. دریافت 20 MB کد مطلب 6874823 کپی شد مطالب مرتبط حماسه حضور دلگانیها در شب صد و هجدهم حماسه حضور دلگانیها به شب صد و بیست و یکم رسید اجتماع مردم جلگه چاه هاشم دلگان در شب صد و هفدهم عزاداری دلگانیها در شب شهادت امام سجاد(ع) صد و بیست و سومین عهد مقاومت مردم دلگان برچسبها شهرستان دلگان تجمع مردمی اجتماع مردمی
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