https://mehrnews.com/x3crqG ۷ تیر ۱۴۰۵، ۰:۵۸ کد مطلب 6872625 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۷ تیر ۱۴۰۵، ۰:۵۸ حماسه حضور دلگانیها در شب صد و هجدهم دلگان- مردم شهر دلگان در صد و هجدهمین شب از شهادت قائد امت، تجمع باشکوهی را برگزار کردند. دریافت 16 MB کد مطلب 6872625 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع مردم جلگه چاه هاشم دلگان در شب صد و هفدهم اجتماع دلگانیها به شب صد و بیستم رسید عزاداری دلگانیها در شب شهادت امام سجاد(ع) امام جمعه دلگان: عدالت باید در زندگی مردم دیده شود تصاویر هوایی از تجمع باشکوه مردم ارومیه در خیابان برچسبها شهرستان دلگان تجمع مردمی اجتماع مردمی
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