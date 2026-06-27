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۷ تیر ۱۴۰۵، ۰:۵۸

حماسه حضور دلگانی‌ها در شب صد و هجدهم

حماسه حضور دلگانی‌ها در شب صد و هجدهم

دلگان- مردم شهر دلگان در صد و هجدهمین شب از شهادت قائد امت، تجمع باشکوهی را برگزار کردند.

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کد مطلب 6872625

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