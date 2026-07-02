https://mehrnews.com/x3ctyz ۱۲ تیر ۱۴۰۵، ۰:۴۶ کد مطلب 6877765 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۲ تیر ۱۴۰۵، ۰:۴۶ صد و بیست و سومین عهد مقاومت مردم دلگان دلگان - مردم شهرستان دلگان در تجمع امشب فریاد ایستادگی و مقاومت سر دادند. دریافت 15 MB کد مطلب 6877765 کپی شد مطالب مرتبط ۱۲۲ شب از حماسه حضور مردم دلگان در میدان گذشت حماسه حضور دلگانیها به شب صد و بیست و یکم رسید درخشش پرچم ایران در شب های اقتدار ملی مردم ارومیه در خیابان ۱۲۴ مین شب از قیام مردم سلماس در خیابان اجتماع دلگانیها به شب صد و بیستم رسید حماسه حضور دلگانیها در شب صد و هجدهم اجتماع مردم جلگه چاه هاشم دلگان در شب صد و هفدهم عزاداری دلگانیها در شب شهادت امام سجاد(ع) برچسبها شهرستان دلگان تجمع مردمی رهبر شهید
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