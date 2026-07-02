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۱۲ تیر ۱۴۰۵، ۰:۴۶

صد و بیست و سومین عهد مقاومت مردم دلگان

صد و بیست و سومین عهد مقاومت مردم دلگان

دلگان - مردم شهرستان دلگان در تجمع امشب فریاد ایستادگی و مقاومت سر دادند.

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کد مطلب 6877765

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