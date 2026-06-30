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۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۱:۲۵

اجتماع مردم دیار گروس در صد و بیست و دومین شب دفاع از انقلاب

اجتماع مردم دیار گروس در صد و بیست و دومین شب دفاع از انقلاب

بیجار- مردم بیجار در صد و بیست و دومین شب دفاع از انقلاب حضور حماسی دیگری را در میدان آیت الله فاضل گروسی رقم زدند.

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کد مطلب 6875873

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