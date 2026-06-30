https://mehrnews.com/x3csLX ۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۱:۲۵ کد مطلب 6875873 استانها کردستان استانها کردستان ۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۱:۲۵ اجتماع مردم دیار گروس در صد و بیست و دومین شب دفاع از انقلاب بیجار- مردم بیجار در صد و بیست و دومین شب دفاع از انقلاب حضور حماسی دیگری را در میدان آیت الله فاضل گروسی رقم زدند. دریافت 31 MB کد مطلب 6875873 کپی شد مطالب مرتبط حجت الاسلام رازیانی: وحدت و تبعیت از ولایت رمز پیروزی ملت ایران است روایت صد و بیست و دوم حضور میدانی رودسریها در خیابان قزوین در شب ۱۲۲؛ اجتماع مردمی با عطر ماندگار نهضت عاشورا برچسبها تجمع مردمی بیجار انقلاب اسلامی ایران
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