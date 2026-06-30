حجت الاسلام رازیانی: وحدت و تبعیت از ولایت رمز پیروزی ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام برومند رازیانی شامگاه سه شنبه در اجتماع مردم دیار گروس در میدان آیت الله فاضل گروسی با اشاره به وعدههای الهی درباره یاری مؤمنان اظهار کرد: ایمان واقعی به خداوند متعال، ترس از قدرتهای ظاهری دنیا را از بین میبرد، چرا که هیچ قدرتی در برابر قدرت لایزال الهی قابل مقایسه نیست.
وی افزود: خداوند در قرآن کریم وعده داده است هر ملتی که دین خدا را یاری کند، از نصرت الهی برخوردار خواهد شد و این وعدهای تخلفناپذیر است که بارها در طول تاریخ و به ویژه در بیش از چهار دهه انقلاب اسلامی به اثبات رسیده است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان ادامه داد: سنت الهی بر این است که هرگاه مردم در حمایت از ولیزمان خود استوار باشند و از مسیر ولایت فاصله نگیرند، خداوند نیز آنان را در برابر دشمنان یاری خواهد کرد.
رازیانی با بیان اینکه ملت ایران بارها امدادهای الهی را در عرصههای مختلف تجربه کرده است، گفت: دشمنان تصور میکردند میتوانند در مدت کوتاهی ملت ایران را به زانو درآورند، اما ایستادگی مردم و مقاومت آنان تمامی محاسبات دشمن را بر هم زد.
وی با اشاره به شرایط منطقه و تحولات سیاسی افزود: دشمن تلاش میکند با عملیات روانی و جنگ رسانهای، مردم را نسبت به آینده ناامید کند، اما ملت ایران با هوشیاری اجازه نخواهد داد این نقشهها به نتیجه برسد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان با تأکید بر ضرورت پرهیز از خطاهای محاسباتی اظهار کرد: امروز دشمن بیش از جمهوری اسلامی ایران به مذاکرات نیاز دارد و این موضوع از مواضع و رفتار مسئولان کشورهای غربی به خوبی قابل مشاهده است.
حجتالاسلام رازیانی خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب چارچوبها و شروط روشنی را برای هرگونه مذاکره ترسیم کردهاند و ملت ایران نیز از این اصول عقبنشینی نخواهد کرد و اجازه نخواهد داد دستاوردهای انقلاب و خون شهدا خدشهدار شود.
وی با اشاره به اهمیت حفظ انسجام ملی تصریح کرد: ناامید کردن مردم، ایجاد اختلاف و دوقطبیسازی جامعه، خواسته دشمنان است و همه دلسوزان انقلاب باید مراقب باشند ناخواسته در زمین دشمن بازی نکنند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان با بیان اینکه مکتب امام حسین (ع) مکتب منطق، عزت و اخلاق است، گفت: نقد دلسوزانه حق هر فردی است اما بیاحترامی، توهین و تفرقهافکنی هیچ نسبتی با فرهنگ عاشورا ندارد و تنها موجب خوشحالی دشمنان خواهد شد.
رازیانی در پایان بر ضرورت تقویت همبستگی میان اقوام، مذاهب و جریانهای مختلف کشور تأکید کرد و افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری باید از وحدت ملی صیانت کنیم، چرا که این انسجام با خون شهدا به دست آمده و حفظ آن وظیفهای همگانی است.
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