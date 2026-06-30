سرهنگ امینی: مبعوث شدگان میدان رسالت انبیا را به دوش کشیدند 

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن امینی شامگاه سه شنبه در اجتماع باشکوه مردم رشت با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب اسلامی، به تشریح جزئیات برنامه‌های وداع و تشییع پیکر مطهر ایشان در تهران پرداخت و اظهار کرد: حضور حداکثری و آمادگی کامل زائران در این مراسم مورد تأکید است.

وی با اعلام اینکه مراسم وداع با پیکر مطهر رهبر شهید از روز یکشنبه ۱۴ تیرماه در مصلای حضرت امام (ره) تهران آغاز و تا ساعت ۲۰ همان شب ادامه خواهد داشت، افزود: درهای مصلی برای وداع مجدد بسته شده و صبح دوشنبه ۱۵ تیرماه، نماز بر پیکر مطهر اقامه و سپس مراسم تشییع از خیابان دماوند، انقلاب، امام حسین (ع) و آزادی برگزار می‌شود.

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت با اشاره به تمهیدات ستاد تشییع در استان گیلان برای اعزام عزاداران به تهران، تصریح کرد: با توجه به محدودیت ناوگان حمل‌ونقل، قریب به ۱۲۰ دستگاه اتوبوس از بامداد یکشنبه از استان گیلان عازم تهران می‌شوند که سهم شهر رشت ۲۰ دستگاه است. همچنین از عزادارانی که با خودروی شخصی اعزام می‌شوند درخواست داریم از بامداد یکشنبه حرکت کنند تا با ترافیک سنگین مواجه نشوند.

سرهنگ امینی با توصیه به همراه داشتن کوله‌پشتی، آب معدنی، پتو و لوازم بهداشتی و کفش راحت، تصریح کرد: با توجه به تراکم جمعیت و مسیر ۳۰ کیلومتری پیاده‌روی، این امکانات ضروری است. وی افزود: پارکینگ‌هایی برای خودروهای شخصی در نظر گرفته شده که از جمله آن‌ها، پارک ارم و پشت شهرک اکباتان برای خودروهای گیلانی پیش‌بینی شده است.

فرمانده سپاه ناحیه رشت در ادامه با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود این مراسم با حضور تا ۲۰ میلیون نفر، بزرگ‌ترین تجمع انسانی طول تاریخ باشد، بر ضرورت حرکت به موقع و رعایت نکات ایمنی توسط زائران تأکید کرد و گفت: دوستان ما در ستاد تشییع استان گیلان، مکان‌های اسکان و استراحت یک‌شبه را برای عزاداران در نظر گرفته‌اند.

سرهنگ امینی با اشاره به ۱۲۰ شب ایستادگی مردم در میدان، اضافه کرد: شما مبعوث شدگان میدان، بصیرت و آرمان‌گرایی خود را حفظ کردید و با استقامت خود، شیب قائمی ساختید که دشمن صهیونیستی نتوانست یک قدم به جلو بیاید.

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت افزود: ما اعتقاد داریم شما مبعوث شدگان، برگزیدگان خدا و رسالت انبیا را به دوش کشیده‌اید.

وی با مروری بر تاریخ انقلاب اسلامی، به مقابله با جنگ‌های داخلی، دفاع مقدس، فتنه‌های رنگی و جنگ نیابتی در سوریه و عراق اشاره کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران از فرصت ایجاد تکلیفی برای سلفی‌ ها و تروریست‌ ها استفاده کرد و فاصله خود را با جبهه مقاومت نزدیک ساخت و دست ما به جولان اشغالی رسید.

فرمانده سپاه ناحیه رشت در پایان با تأکید بر اهمیت حفظ نظام اسلامی و پاسداری از آن، تصریح کرد: آرزوی همه انبیا و اولیا، استقرار چنین حکومت شیعی بوده و این اتفاق در دوران امام زمان (عج) رخ خواهد داد.