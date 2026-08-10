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۱۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۱۵

تخریب ۲۳ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی زراعی دهستان بهادران مهریز

تخریب ۲۳ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی زراعی دهستان بهادران مهریز

یزد - دادستان شهرستان مهریز از تخریب ۲۳ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی زراعی دهستان بهادران این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین دهقان طزرجانی با اشاره به تخریب ۲۳ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی زراعی دهستان بهادران مهریز، گفت: این اقدام با دستور دادستانی شهرستان مهریز و مستند به تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها صورت گرفته است.

وی افزود: در این عملیات که توسط یگان حفاظت اداره جهاد کشاورزی صورت گرفت، مستحدثات ایجادشده در ۸ هزار و ۵۰۰ مترمربع از اراضی زراعی تخریب و این اراضی به کاربری کشاورزی بازگردانده شد.

دادستان مهریز با تأکید بر ضرورت صیانت از اراضی زراعی و باغی گفت: با هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز و ساخت‌وساز خارج از ضوابط قانونی، در چارچوب مقررات برخورد خواهد شد.

کد مطلب 6912809

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