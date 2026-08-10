به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین دهقان طزرجانی با اشاره به تخریب ۲۳ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی زراعی دهستان بهادران مهریز، گفت: این اقدام با دستور دادستانی شهرستان مهریز و مستند به تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها صورت گرفته است.

وی افزود: در این عملیات که توسط یگان حفاظت اداره جهاد کشاورزی صورت گرفت، مستحدثات ایجادشده در ۸ هزار و ۵۰۰ مترمربع از اراضی زراعی تخریب و این اراضی به کاربری کشاورزی بازگردانده شد.

دادستان مهریز با تأکید بر ضرورت صیانت از اراضی زراعی و باغی گفت: با هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز و ساخت‌وساز خارج از ضوابط قانونی، در چارچوب مقررات برخورد خواهد شد.