خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- سیمین سیف: همواره تامین مسکن در اولویت اقدامات خانوارهای ایرانی قرار داشته؛ دغدغه‌ای که در استان مرکزی نیز هم‌زمان با رشد قیمت زمین و افزایش هزینه‌های ساخت، ابعاد جدی‌تری به خود گرفته است.

در چنین شرایطی، اجرای طرح نهضت ملی مسکن به‌عنوان یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت برای بازتنظیم بازار مسکن و پاسخ به تقاضای انباشته، به یکی از محورهای اصلی سیاست‌گذاری عمرانی در این استان مرکزی بدل شده است.

استان مرکزی با ثبت‌نام بیش از ۱۹۴ هزار متقاضی در طرح نهضت ملی مسکن و تعریف نزدیک به ۳۰ هزار واحد در مراحل مختلف اجرا، یکی از استان‌های فعال در این حوزه محسوب می‌شود؛ آماری که نشان می‌دهد حجم تقاضا برای خانه‌دار شدن، فراتر از ظرفیت‌های سنتی بازار مسکن حرکت کرده و نیازمند مداخله مستقیم دولت است.

با این حال، مسیر ساخت و تحویل این واحدها تنها یک فرآیند عمرانی نیست بلکه مجموعه‌ای از چالش‌های زیرساختی، مالی، بانکی و اجرایی را در دل خود جای داده است.

پروژه‌های نهضت ملی مسکن در شهر اراک، امیرکبیر، مهاجران، کوی کوثر و سایر شهرستان‌های استان مرکزی به مرحله‌ای رسیده‌اند که سرعت تکمیل زیرساخت‌ها و تأمین منابع مالی، نقش تعیین‌کننده‌ای در زمان تحویل واحدها دارد، این طرح اکنون از فاز ساخت عبور کرده و وارد مرحله حساس اعتمادسازی برای تحویل شده است؛ مرحله‌ای که میزان تحقق وعده خانه‌دار شدن را مشخص می‌کند.

تکمیل خدمات زیربنایی، شرط اصلی تحویل واحدهای نهضت ملی مسکن در مرکزی

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تکمیل خدمات زیربنایی و تأمین انشعابات، شرط اصلی تحویل واحدهای نهضت ملی مسکن است و دستگاه‌های خدمات‌رسان موظفند همزمان با پیشرفت پروژه‌ها، زیرساخت‌های لازم را فراهم کنند.

قدرت اله ابک افزود: تمامی واحدهایی که آماده تحویل می‌شوند باید به‌صورت کامل از خدمات زیرساختی و انشعابات لازم برخوردار باشند.

وی گفت: بر اساس مصوبات شورای مسکن، دستگاه‌های خدمات‌رسان موظف هستند سه ماه پیش از تحویل واحدها، هزینه‌های مربوط به انشعابات را دریافت و ظرف مدت سه ماه نسبت به برقراری کامل خدمات آب، برق، گاز و فاضلاب اقدام کنند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزی با اشاره به روند اجرای پروژه‌های شهر جدید امیرکبیر تصریح کرد: در این شهر نیز برخی پروژه‌ها نیازمند تسریع در تکمیل زیرساخت‌ها هستند که در این زمینه تکالیف مشخصی برای دستگاه‌های مرتبط تعیین شد.

وی ادامه داد: متقاضیان در پروژه ۸۱۰۰ واحدی اراک، اعتماد و همراهی مطلوبی داشته‌اند و بر همین اساس، ۲ هزار واحد از این پروژه طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده تا مهرماه سال جاری تحویل خواهد شد.

ابک تاکید کرد: بر اساس زمان‌بندی اولیه، این واحدها باید در نیمه نخست سال تحویل می‌شد اما به دلیل شرایط خاص و وقفه یک‌ماهه ناشی از شرایط جنگی، زمان تحویل تا مهرماه تمدید شد.

وی افزود: واریزی متقاضیان در این پروژه انجام شده و دستگاه‌های خدمات‌رسان نیز موظفند همزمان با پیشرفت فیزیکی پروژه، عملیات اجرایی زیرساخت‌ها را پیش ببرند تا واحدها در زمان تحویل از نظر خدمات نیز آماده بهره‌برداری باشند.

ابک با اشاره به تأمین زمین مورد نیاز برای فضاهای آموزشی در پروژه ۸۱۰۰ واحدی بیان کرد: اداره‌کل نوسازی مدارس استان مرکزی، زمین مربوطه را از اداره‌کل اوقاف تحویل گرفته و مکلف شده است برنامه‌ریزی لازم برای احداث فضاهای آموزشی را همزمان با پیشرفت پروژه مسکونی دنبال کند.

وی گفت: با توجه به شرایط تورمی موجود، تسریع در تکمیل و تحویل پروژه‌ها به کاهش هزینه تمام‌شده و تأمین منافع متقاضیان منجر خواهد شد.

۲۲۰۰ واحد مسکن ملی اراک تا پایان مهر ماه تحویل متقاضیان می‌شود

مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر، از تحویل ۲۲۰۰ واحد مسکن ملی در اراک تا پایان مهرماه سال جاری به متقاضیان خبر داد.

جواد لنجابی اظهار کرد: جلسه بررسی پروژه ۸۱۰۰ واحدی با حضور نماینده متقاضیان برگزار و روند اجرای طرح و مسائل مرتبط با آن مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی افزود: عملکرد دو شرکت پیمانکار در پروژه ۸۱۰۰ واحدی مورد نقد و بررسی قرار گرفت و موضوعاتی از جمله زمان‌بندی تحویل واحدها، نحوه اجرا، میزان واریزی متقاضیان و سایر موارد مرتبط به‌صورت دقیق ارزیابی شد.

لنجابی تصریح کرد: زمان‌بندی تحویل واحدها و موضوع تسهیلات دهک‌بندی و اختصاص وام ۲۰۰ میلیون تومانی صندوق ملی مسکن به متقاضیان در دستور کار قرار دارد.

وی ادامه داد: این تسهیلات به تمامی متقاضیان، فارغ از دهک درآمدی، مشروط به رسیدن پروژه به پیشرفت فیزیکی بالای ۸۵ درصد تخصیص خواهد یافت و به‌عنوان کمک به تأمین آورده متقاضیان در نظر گرفته شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی تاکید کرد: نحوه بازپرداخت این تسهیلات، دو ساله و به‌صورت قرض‌ الحسنه خواهد بود.

وی افزود: بر اساس تعهدات موجود، پیش‌بینی می‌شود تا پایان شهریورماه امسال از مجموع چهار پروژه، حدود ۲۲۰۰ واحد مسکونی به متقاضیان تحویل داده شود.

لنجابی با تأکید بر لزوم تسریع در روند اجرایی پروژه‌ها و ارتقای کیفیت ساخت بیان کرد: نظارت‌های میدانی و دوره‌ای بر عملکرد پیمانکاران به‌صورت مستمر ادامه دارد.

وی گفت: هدف اصلی مجموعه راه و شهرسازی، تحقق تعهدات زمانی، افزایش رضایتمندی متقاضیان و جلوگیری از انباشت مطالبات در پروژه‌های نهضت ملی مسکن است و هرگونه تأخیر یا انحراف از برنامه زمان‌بندی به‌صورت جدی پیگیری و اصلاح خواهد شد.

واگذاری ۱۱۲ واحد مسکونی مسکن ملی در شهر جدید امیرکبیر

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید استان مرکزی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در مجموع هفت هزار و ۷۰۰ واحد مسکونی در شهرهای جدید استان مرکزی در حال احداث است که از این تعداد چهار هزار و ۷۰۰ واحد در شهر جدید مهاجران و ۳ هزار واحد در شهر جدید امیرکبیر قرار دارد.

حمیدرضا رحیمی افزود: پیشرفت فیزیکی کل پروژه های امیرکبیر و مهاجران به بالای ۴۲ درصد رسیده است و عملیات اجرایی با سرعت در حال انجام است.

وی تصریح کرد: در شهر جدید امیرکبیر به‌دلیل تصمیمات اتخاذشده در طرح جامع و تفصیلی، تأمین زمین و تخصیص واحدها به‌صورت ویلایی انجام شده و این واحدها در قالب ۹ پروژه مستقل در حال ساخت هستند.

رحیمی ادامه داد: در یکی از پروژه‌های ۴۱۶ واحدی شهر جدید امیرکبیر، تاکنون ۱۶۵ واحد اجرا شده و برای ۲۲۰ واحد نیز عملیات فونداسیون انجام گرفته است.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید استان مرکزی تاکید کرد: در یک پروژه ۲۵۵ واحدی که با سازه بتنی در حال احداث است، واحدها در مراحل مختلف پیشرفت فیزیکی قرار دارند و ۵۱ واحد آماده تحویل در این مجموعه وجود دارد.

وی افزود: در مجموع، در شهر جدید امیرکبیر تاکنون ۱۱۲ واحد تکمیل و آماده تحویل به متقاضیان شده است که این واحدها با زمین‌هایی حدود ۳۰۰ متر مربع و میانگین زیربنای ۱۰۰ مترمربع، عمدتاً به‌صورت دوخوابه و دارای امکانات اولیه طراحی شده‌اند.

رحیمی با اشاره به سیاست‌های اجرایی در اولویت‌بندی متقاضیان بیان کرد: واحدها بر اساس میزان واریزی متقاضیان و در قالب فازبندی پروژه‌ها ساماندهی شده‌اند و افرادی که پرداخت‌های خود را به‌موقع انجام داده‌اند در اولویت بالاتر برای انتخاب و تحویل واحد قرار دارند.

وی گفت: همزمان با پیشرفت ساخت واحدها، ایجاد و تکمیل شبکه‌های آب، برق و گاز و تسریع در نصب انشعابات توسط دستگاه‌های خدمات‌رسان از الزامات مهم اجرای این پروژه‌هاست.

رحیمی تصریح کرد: در حال حاضر بیش از ۲۳ هزار واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن در استان مرکزی در حال احداث است که بیش از ۳۰ درصد آن‌ها در شهرهای جدید استان اجرا می‌شود.

به گزارش مهر؛ نهضت ملی مسکن در استان مرکزی امروز در نقطه‌ای قرار دارد که نتیجه آن بیش از هر زمان دیگری به هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، تأمین به‌موقع منابع مالی و تکمیل زیرساخت‌ها وابسته است.



تداوم این روند می‌تواند مسیر تحویل واحدها را هموار کند و زمینه تحقق بخشی از مطالبات انباشته حوزه مسکن را در استان فراهم سازد.