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۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۸:۵۹

طرح‌های بالای ۸۰ درصد در اولویت تسهیلات سفر رئیس‌جمهور هستند

طرح‌های بالای ۸۰ درصد در اولویت تسهیلات سفر رئیس‌جمهور هستند

قزوین- معاون استاندار قزوین گفت: طرح‌های صنعتی، کشاورزی، گردشگری و واحدهای آسیب‌دیده از جنگ که بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند، در اولویت دریافت تسهیلات قرار می‌گیرند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا صفی‌خانی در جلسه هماهنگی تسهیلات مصوبات سفر رئیس‌جمهور به قزوین اظهار کرد: روند پرداخت این تسهیلات باید متناسب با ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بخش‌های صنعت، کشاورزی و گردشگری استان با سرعت بیشتری دنبال شود.

وی افزود: از مجموع تسهیلات مصوب، تاکنون با توجه به شرایط موجود حدود هفت همت پرداخت شده و انتظار می‌رود دستگاه‌های تخصصی با دقت و پیگیری بیشتر، زمینه اجرای کامل مصوبات را فراهم کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قزوین تأکید کرد: طرح‌های دارای بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی، پروژه‌های مرتبط با امنیت غذایی و دارویی و همچنین واحدهای آسیب‌دیده از جنگ در اولویت دریافت این تسهیلات قرار دارند.

صفی‌خانی خاطرنشان کرد: پروژه‌های دارای پیشرفت ۸۰ تا ۹۰ درصد باید جایگزین طرح‌های فاقد شرایط شوند تا منابع مالی به سمت طرح‌های آماده بهره‌برداری هدایت شود.

وی در پایان تصریح کرد: هدف از پرداخت این تسهیلات، حمایت از تولید و ایجاد اشتغال است، بنابراین پروژه‌های آماده افتتاح و اشتغال‌زا باید در اولویت تخصیص منابع قرار گیرند.

کد مطلب 6876025

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