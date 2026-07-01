به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا صفی‌خانی در جلسه هماهنگی تسهیلات مصوبات سفر رئیس‌جمهور به قزوین اظهار کرد: روند پرداخت این تسهیلات باید متناسب با ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بخش‌های صنعت، کشاورزی و گردشگری استان با سرعت بیشتری دنبال شود.

وی افزود: از مجموع تسهیلات مصوب، تاکنون با توجه به شرایط موجود حدود هفت همت پرداخت شده و انتظار می‌رود دستگاه‌های تخصصی با دقت و پیگیری بیشتر، زمینه اجرای کامل مصوبات را فراهم کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قزوین تأکید کرد: طرح‌های دارای بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی، پروژه‌های مرتبط با امنیت غذایی و دارویی و همچنین واحدهای آسیب‌دیده از جنگ در اولویت دریافت این تسهیلات قرار دارند.

صفی‌خانی خاطرنشان کرد: پروژه‌های دارای پیشرفت ۸۰ تا ۹۰ درصد باید جایگزین طرح‌های فاقد شرایط شوند تا منابع مالی به سمت طرح‌های آماده بهره‌برداری هدایت شود.

وی در پایان تصریح کرد: هدف از پرداخت این تسهیلات، حمایت از تولید و ایجاد اشتغال است، بنابراین پروژه‌های آماده افتتاح و اشتغال‌زا باید در اولویت تخصیص منابع قرار گیرند.