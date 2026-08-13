استاندار کرمانشاه: پروژه ۵۴۰۰ واحدی شهرک امام(ره) باید شتاب بگیرد

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی بعد از ظهر پنجشنبه در جریان بازدید میدانی از پروژه ۵۴۰۰ واحدی نهضت ملی مسکن شهرک امام خمینی(ره) در دولت‌آباد، بر ضرورت تسریع در اجرای این پروژه تأکید کرد.

وی این طرح را یکی از بزرگترین سایت‌های نهضت ملی مسکن کشور دانست و افزود: پروژه‌ای با این ابعاد نیازمند پیگیری مستمر و همکاری جدی همه دستگاه‌های مسئول است و باید عقب‌ماندگی موجود در کوتاه‌ترین زمان ممکن جبران شود.

استاندار کرمانشاه با اشاره به پیش‌بینی احداث حدود ۵۴۰۰ واحد مسکونی در این مجموعه اظهار کرد: با تکمیل این واحدها حدود ۲۰ هزار نفر در این محدوده سکونت خواهند داشت و به همین دلیل این پروژه از نظر ابعاد، در حد یک شهر است و باید متناسب با این ظرفیت برای آن برنامه‌ریزی شود.

حبیبی با بیان اینکه پروژه از برنامه زمان‌بندی عقب است، گفت: اکنون زمان پرداختن به دلایل گذشته نیست و باید با فازبندی دقیق، تقویت منابع مالی و افزایش توان اجرایی پیمانکاران، سرعت اجرای پروژه افزایش یابد.

وی تأکید کرد: میان متقاضیانی که آورده مالی خود را به‌موقع پرداخت کرده‌اند و افرادی که در انجام تعهدات مالی تأخیر دارند باید تفاوت قائل شد و واحدهای متقاضیان خوش‌حساب در فازهای زودتر تکمیل و تحویل شود.

استاندار کرمانشاه دولت، بنیاد مستضعفان، متقاضیان و شبکه بانکی را اضلاع اصلی اجرای این طرح عنوان کرد و افزود: هر یک از این بخش‌ها باید وظایف خود را به‌موقع انجام دهند تا روند ساخت‌وساز با وقفه مواجه نشود.

حبیبی همچنین بر افزایش نیروی انسانی و توان اجرایی شرکت‌های فعال در پروژه تأکید کرد و گفت: برای پروژه‌ای با این وسعت باید حداقل یک‌هزار و ۲۰۰ تا یک‌هزار و ۳۰۰ نیروی فعال در کارگاه حضور داشته باشند و شرکت‌های مجری نیز متناسب با ظرفیت خود فعالیت بیشتری داشته باشند.

وی از پیگیری برای افزایش سقف تسهیلات پروژه از ۶۵۰ به ۸۵۰ میلیون تومان خبر داد و افزود: اختصاص تسهیلات تکمیلی به دهک‌های یک تا چهار و استفاده از ظرفیت تهاتر زمین نیز می‌تواند بخشی از مشکلات مالی پروژه را برطرف کند.

استاندار کرمانشاه خواستار ارائه برنامه زمان‌بندی جدید از سوی پنج شرکت مجری شد و گفت: برای هر فاز باید زمان مشخص تکمیل و تحویل تعیین شود تا عملکرد شرکت‌ها بر اساس برنامه مصوب مورد ارزیابی قرار گیرد.

حبیبی در پایان با تأکید بر ضرورت تأمین همزمان زیرساخت‌ها خاطرنشان کرد: واحدهای مسکونی بدون تأمین آب، برق، گاز، فاضلاب، مخابرات و سایر خدمات ضروری افتتاح نخواهند شد و فضاهای آموزشی، پارک و دیگر نیازهای خدماتی نیز باید همزمان با ساخت واحدها مورد توجه قرار گیرد.