استاندار همدان: تامین مسکن نیروهای مسلح اولویت راهبردی استان است

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ملانوری شمسی ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح ۳۶۰ واحد مسکن ویژه نیروهای مسلح اظهار کرد: تامین مسکن نیروهای مسلح تنها یک پروژه عمرانی نیست، بلکه زیربنای اصلی تمامی برنامههای توسعه و تقویت امنیت پایدار در استان محسوب میشود.
وی با اذعان به وجود عقبماندگی در تامین مسکن نیروهای مسلح، از تغییر رویکرد در مدیریت این حوزه خبر داد و گفت: برای جلوگیری از کندی روند پیشرفت پروژهها و تسریع در اجرای تعهدات، «شورای تامین مسکن» بهصورت منظم در روزهای یکشنبه هر هفته تشکیل میشود و هدف از برگزاری این جلسات پیگیری همزمان احداث واحدها و توسعه خدمات زیربنایی و روبنایی است تا فرآیند سکونت با کمترین دغدغه برای این عزیزان فراهم شود.
استاندار همدان با ارائه آماری از وضعیت موجود تصریح کرد: در حال حاضر ۵ هزار نیروی مسلح واجد شرایط در استان همدان فاقد مسکن هستند و اولویت اصلی حل مسئله خانههای سازمانی برای این مجاهدان عرصه امنیت در مرزها و دریاها است.
وی با ابراز خرسندی از تعامل سازنده دستگاههای اجرایی با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، از افزایش ظرفیت ساخت واحدهای مسکونی از ۲۰۰ واحد به ۳۶۰ واحد خبر داد و افزود: با واگذاری زمین به سپاه پاسداران و دریافت مجوزهای لازم، گام بلندی برای این بخش برداشته شده است.
ملانوری شمسی با بیان اینکه در صورت نیاز به اراضی بیشتر برای فازهای بعدی، الحاقات جدید و توافقات لازم با جدیت پیگیری شود، ادامه داد: در کنار خانههای سازمانی، طرحهای «مسکن ملکی» نیز متناسب با توان اقتصادی نیروها در دستور کار قرار دارد.
وی با اشاره به جبران عقبماندگیها در حوزه «مقاومت بسیج» و آغاز عملیات ساخت ۱۰ قطعه زمین واگذار شده، خاطرنشان کرد: رویکرد ما در این پروژهها صرفاً ساخت مسکن نیست بلکه توسعه زیرساختهای فرهنگی، اجتماعی و ورزشی در دل این پروژهها دیده شده است تا علاوه بر نیروهای مسلح، عموم مردم نیز از این ظرفیتهای شهری بهرهمند شوند.
استاندار همدان در پایان ضمن قدردانی از هماهنگی میانبخشی فرمانداری، شهرداری و سایر نهادهای اجرایی، بر ضرورت استمرار این همکاریها برای تبدیل مصوبات به واقعیتهای ملموس زندگی مردم و نیروهای مسلح تاکید کرد.
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