لنجابی: آورده متقاضیان نهضت ملی مسکن مرکزی به ۸۱۵ میلیارد تومان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، جواد لنجابی پیش از ظهر شنبه در نشست شورای مسکن استان مرکزی اظهار کرد: بر اساس رویکرد جدید، پس از آماده‌سازی زمین و تعیین پیمانکار، فرآیند قرعه‌کشی انجام می‌شود و این شیوه در پروژه‌های اخیر نیز اجرا شده است.

وی افزود: با وجود شرایط اقتصادی حاکم، تلاش شده با مدیریت و تسریع فرآیندها، فشار بر متقاضیان کاهش یابد و در این زمینه با پیگیری‌های ویژه استانی و حمایت استاندار مرکزی، اقدامات مؤثری در هفته گذشته محقق شده است.

لنجابی تصریح کرد: مجموع آورده متقاضیان در حساب‌های مرتبط با نهضت ملی مسکن استان به ۸۱۵ میلیارد تومان رسیده است.

وی ادامه داد: از این میزان، ۴۷۱ میلیارد تومان در حساب اداره کل راه و شهرسازی، ۶۵ میلیارد تومان در حساب بنیاد مسکن و ۲۷۹ میلیارد تومان در حساب شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر تجمیع شده است.

لنجابی تأکید کرد: با توجه به رسوب این منابع، پیشنهاد شده با اخذ مجوزهای قانونی، امکان استفاده از این مبالغ برای خرید مصالح ساختمانی تا پایان سال فراهم شود تا روند اجرای پروژه‌ها با سرعت بیشتری دنبال شده و از نوسانات احتمالی بازار مصالح نیز پیشگیری شود.

وی افزود: مصوبات لازم برای خرید مصالح در شهر جدید امیرکبیر در حال پیگیری است و با استمرار حمایت‌ها، اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن با جدیت ادامه خواهد یافت.

مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی با اشاره به روند پیشرفت پروژه‌های نهضت ملی مسکن در استان مرکزی بیان کرد: تاکنون حدود ۲۴ هزار قرارداد مشارکت با متقاضیان منعقد شده است.

وی گفت: در پروژه‌های شهید سلیمانی و بنیاد مسکن، مانده حساب متقاضیان ۶۵ میلیارد تومان اعلام شده و در شهر جدید نیز منابع تقریباً نصف این رقم مربوط به متقاضیان مهاجران است.

لنجابی تصریح کرد: اداره کل راه و شهرسازی استان ۴۷۱ میلیارد تومان منابع دارد که از این میزان ۱۸۰ میلیارد تومان طی دو هفته اخیر از طریق پیامک به متقاضیان، به پروژه‌های جاری واریز شده است.

وی ادامه داد: در پروژه ساوه حدود ۱۵۰ میلیارد تومان و در پروژه شهید سلیمانی ۱۲۰ میلیارد تومان مانده حساب وجود دارد که با هماهنگی ستاد اجرایی، صورت وضعیت قطعی پروژه‌ها نهایی خواهد شد.

لنجابی تاکید کرد: این اقدام به منظور امکان برداشت برای تأمین مطالبات پیمانکاران انجام می‌شود و در صورت عدم نیاز، منابع به طور قانونی محفوظ خواهد ماند.

وی افزود: با تکمیل این مراحل، امکان مدیریت دقیق منابع و تسریع در اجرای پروژه‌ها فراهم شده و پیگیری‌ها برای تسویه حساب پیمانکاران و نهایی شدن صورت وضعیت‌ها ادامه دارد.

لنجابی گفت: پیشرفت برخی پروژه‌ها در استان مرکزی پایین بوده و پروژه‌های خمین و محلات به ترتیب با ۲۴ و ۱۴ درصد پیشرفت در حال اجرا هستند.

وی افزود: برخی واحدهای پروژه شهر جدید بهاران امیرکبیر افتتاح شده و مابقی در دست اجرا است که در مجموع تعداد قابل توجهی از واحدهای در دست ساخت آماده بهره‌برداری هستند.

لنجابی تصریح کرد: ۱۱۰ واحد از پروژه‌های مسکن ملی مهاجران افتتاح شده و ۲۹۹ واحد دیگر در دست ساخت است که به زودی بهره‌برداری خواهد شد.

تأمین زمین پروژه‌های مسکن برای جمعیت جوان استان مرکزی در اولویت قرار دارد

مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی با اشاره به روند اجرای پروژه‌های مسکن در استان اظهار کرد: تاکنون ۱۰ هزار و ۹۰۰ نفر در پروژه‌های مسکن ثبت‌نام کرده‌اند که زمین ۲ هزار و ۷۱۷ واحد تأمین شده و ۳۷۷ واحد دیگر همچنان نیازمند تأمین زمین است.

وی افزود: در راستای تکمیل ظرفیت‌های مسکن و پاسخ به نیاز جمعیت جوان استان، همکاری با نهادهای آموزشی و دانشگاه‌ها از جمله دانشگاه آزاد خمین در نظر گرفته شده است تا فرآیند تأمین زمین و اجرای پروژه‌ها سرعت بیشتری بگیرد.

لنجابی بیان کرد: برنامه‌ریزی‌ها به گونه‌ای است که ضمن تأمین زمین مورد نیاز، فرصت دسترسی جوانان به مسکن نیز بهبود یابد و اجرای پروژه‌ها با سرعت و کیفیت مناسب ادامه پیدا کند.