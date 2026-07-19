حسن کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: روند اجرای این پروژه پس از تعیین پیمانکار جدید شتاب گرفته و بخشی از واحدها برای افتتاح در شهریورماه برنامه‌ریزی شده است.

وی افزود: متقاضیان این پروژه طی چند سال گذشته آورده‌های خود را واریز کرده بودند اما به دلیل پیشرفت نامناسب پروژه توسط شرکت کیسون، وزارت راه و شهرسازی نمایندگانی را برای بررسی وضعیت قرارداد و روند اجرایی تعیین کرد.

کریمی تصریح کرد: پس از بررسی‌های انجام‌شده، با دستور وزیر راه و شهرسازی، فرآیند ابلاغ ماده ۴۶ و فسخ پیمان با شرکت کیسون در تیرماه سال گذشته انجام و پیمانکار جدید برای ادامه اجرای پروژه جایگزین شد.

وی ادامه داد: پیمانکار جدید در مدت فعالیت خود توانسته به میزان پیشرفت فیزیکی ایجادشده توسط پیمانکار قبلی در طول چهار سال دست پیدا کند و روند اجرای پروژه اکنون مطلوب است، به‌گونه‌ای که متقاضیان نیز از سرعت پیشرفت کار رضایت دارند.

معاون مسکن و ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی استان مرکزی با بیان اینکه بخشی از این پروژه برای افتتاح شهریورماه برنامه‌ریزی شده است تاکید کرد: سه سازنده دیگر که زودتر وارد فرآیند اجرای پروژه شده‌اند، در مرحله نخست سهم بیشتری از واحدهای قابل تحویل را به خود اختصاص داده‌اند.

وی افزود: در فاز نخست، حدود ۲۸۸ واحد توسط چهار سازنده در حال اجراست که پیشرفت فیزیکی این بخش‌ها بین ۷۰ تا ۸۰ درصد است و برای رسیدن به مرحله ۹۰ درصد پیشرفت و آغاز فرآیند انتخاب واحد، نیازمند تأمین منابع مالی خواهیم بود.

تسهیلات پروژه ۸۱۲ واحدی اراک از وزارت راه و صندوق ملی مسکن پیگیری می‌شود

معاون مسکن و ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی استان مرکزی با اشاره موضوع اعلام قیمت تمام‌شده واحدها نیز گفت: اعدادی که از سوی مشاور پروژه مطرح شده، قیمت‌های قطعی نیست و صرفاً برآورد اولیه بوده که متقاضیان نیز به آن دسترسی پیدا کرده‌اند.

وی افزود: با دستور استاندار مرکزی، بررسی مجدد کارشناسی قیمت‌ها در حال انجام است تا قیمت نهایی هر فاز متناسب با میزان آورده، زمان واریز وجه و امتیاز هر متقاضی تعیین و اعلام شود.

کریمی تصریح کرد: قیمت تمام‌شده پروژه یک پیش‌بینی است و با توجه به شرایط اقتصادی و نوسانات تورمی ممکن است با درصدی خطا همراه باشد، به همین دلیل تاکنون امکان اعلام عدد نهایی به متقاضیان فراهم نشده است.

وی ادامه داد: نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و مدیرکل راه و شهرسازی استان برای پیگیری تأمین تسهیلات پروژه و رایزنی با معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی راهی پایتخت شده اند.

کریمی تاکید کرد: برای مراحل بعدی نیز باید منابع مورد نیاز از محل صندوق ملی مسکن تأمین شود تا روند تکمیل واحدها با سرعت بیشتری دنبال شود.

معاون مسکن و ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی استان مرکزی گفت: دستگاه‌های خدمات‌رسان برای تأمین آب، برق و گاز حدود ۲ هزار واحد مسکونی متعهد شدند تا همزمان با تحویل واحدها، خدمات زیربنایی نیز فراهم باشد.

وی بیان کرد: مقرر شده است پس از تحویل هر معبر، عملیات اجرای زیرساخت‌های خدمات‌رسان حداکثر ظرف یک ماه انجام شود تا واحدهای آماده، با تأمین خدمات زیربنایی، قابلیت سکونت داشته باشند.

کریمی تاکید کرد: دستگاه‌های مرتبط برای رفع موانع و تسریع در تکمیل پروژه‌های نهضت ملی مسکن همکاری و پیگیری لازم را در دستور کار دارند.

وی افزود: طولانی شدن اجرای پروژه ناشی از ضعف پیمانکار اولیه و فرآیند زمان‌بر تغییر پیمان بود که اکنون اقدامات لازم برای جبران تأخیرها و تسریع در تحویل واحدها در حال انجام است.

کریمی تصریح کرد: ضمن عذرخواهی از متقاضیان بابت تأخیرهای ایجادشده، درخواست می شود با توجه به اقدامات انجام‌شده و پیگیری‌های صورت‌گرفته، همکاری و صبوری لازم را داشته باشند.

وی گفت: تجمعات اخیر نباید به‌عنوان اختلاف میان مردم و دولت تلقی شود، چراکه تمامی دستگاه‌های اجرایی برای رفع موانع و تسریع در تحویل واحدها در حال تلاش هستند.