جامعه امروز

به گزارش خبرنگار مهر، در دومین روز از ماه خرداد و در آستانه آزادسازی خرمشهر برنامه های متفاوتی در حوزه اجتماعی برگزار می شود.

تشییع پیکر پنج شهید گمنام در پارک جنگلی کوهسار

همزمان با سالروز آزادسازی خرمشهر پیکر پنج شهید گمنام ساعت 15 امروز با حضور مسئولان کشوری، خانواده شهدا و مردم شهر تهران از فلکه دوم شهران تشییع و در تپه لاله ها ی پارک جنگلی کوهسار به خاک سپرده می شوند.

گردهمایی بزرگ ایثارگران و بسیجیان شهرداری تهران

گردهمایی ایثارگران و بسیجیان شهرداری تهران با حضور و سخنرانی دکتر قالیباف شهردار تهران در تالار شهید آوینی فرهنگسرای بهمن راس ساعت 9:30 صبح برگزار می شود.

همایش اسکیزوفرنیا و اشتغال

انجمن حمایت از بیماران اسکیزوفرنیا به مناسبت روز جهانی این بیماری همایشی را با شعار"بیماری، تنها بخشی از توانائیم را گرفته، حفظ و ارتقاء باقی مانده توانایی ها حق من است" برگزار می کند.

این همایش از ساعت 8:30 در سالن اجتماعات منطقه 10 شهرداری تهران آغاز و تا 15 بعداز ظهر ادامه دارد.

شهرداری منطقه 10 در ضلع جنوبی خیابان آزادی واقع شده است.

همایش کمیته ترابری، ترافیک و تغذیه نوزدهمین سالگرد ارتحال امام خمینی(ره)

همایش کمیته ترابری، ترافیک و تغذیه نوزدهمین سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) ساعت نه صبح امروز در ستاد منطقه مقاومت بسیج تهران بزرگ واقع در بزرگراه نیایش، تقاطع سئول برگزار می شود.