تشکیل کارگروه تامین دارو در شرایط خاص

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، نقی شهابی مجد گفت: در صورت بروز شرایط خاص یا محدودیت در تأمین برخی اقلام دارویی، این کارگروه میتواند با سرعت نسبت به صدور دستورات لازم برای تأمین و تخصیص منابع مورد نیاز و اتخاذ تصمیمهای ضروری اقدام کند تا روند تأمین دارو بدون وقفه ادامه یابد.
وی با اشاره به ضرورت ارتقای ساختار توزیع دارو، اظهار داشت: انتقال دارو از تأمینکننده به شرکتهای توزیعکننده تخصصی، با بهرهگیری از ظرفیتهای تخصصی این شرکتها، به افزایش کارآمدی شبکه توزیع و بهبود مدیریت زنجیره تأمین کمک خواهد کرد.
شهابی مجد با اشاره به همکاریهای علمی با دانشگاههای کشور، افزود: سازمان غذا و دارو برای رفع موانع موجود از ظرفیت علمی دانشگاههای بزرگ از جمله دانشگاههای تهران، ایران و شهید بهشتی بهره میگیرد تا برنامههای طراحیشده در حوزه تأمین و توزیع دارو با دقت و اثربخشی بیشتری اجرا شود.
وی تأکید کرد: سازمان غذا و دارو با تکیه بر دانش متخصصان و استفاده از ظرفیتهای موجود، رفع چالشهای حوزه دارو و تضمین دسترسی مستمر بیماران به دارو را در همه شرایط دنبال میکند.
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