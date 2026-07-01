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۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۹:۱۱

تشکیل کارگروه تامین دارو در شرایط خاص

تشکیل کارگروه تامین دارو در شرایط خاص

معاون توسعه و منابع انسانی سازمان غذا و دارو، ضمن تشریح سازوکارهای پیش‌بینی‌شده برای مدیریت در تأمین دارو، از تشکیل کارگروهی با اختیارات مشخص برای شرایط خاص خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، نقی شهابی مجد گفت: در صورت بروز شرایط خاص یا محدودیت در تأمین برخی اقلام دارویی، این کارگروه می‌تواند با سرعت نسبت به صدور دستورات لازم برای تأمین و تخصیص منابع مورد نیاز و اتخاذ تصمیم‌های ضروری اقدام کند تا روند تأمین دارو بدون وقفه ادامه یابد.

وی با اشاره به ضرورت ارتقای ساختار توزیع دارو، اظهار داشت: انتقال دارو از تأمین‌کننده به شرکت‌های توزیع‌کننده تخصصی، با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی این شرکت‌ها، به افزایش کارآمدی شبکه توزیع و بهبود مدیریت زنجیره تأمین کمک خواهد کرد.

شهابی مجد با اشاره به همکاری‌های علمی با دانشگاه‌های کشور، افزود: سازمان غذا و دارو برای رفع موانع موجود از ظرفیت علمی دانشگاه‌های بزرگ از جمله دانشگاه‌های تهران، ایران و شهید بهشتی بهره می‌گیرد تا برنامه‌های طراحی‌شده در حوزه تأمین و توزیع دارو با دقت و اثربخشی بیشتری اجرا شود.

وی تأکید کرد: سازمان غذا و دارو با تکیه بر دانش متخصصان و استفاده از ظرفیت‌های موجود، رفع چالش‌های حوزه دارو و تضمین دسترسی مستمر بیماران به دارو را در همه شرایط دنبال می‌کند.

کد مطلب 6876011
حبیب احسنی پور

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