به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی پروژه، پرفورمنس اینستالیشن تعاملی «نامی که می‌رود» با محوریت مفهوم بخشش و مواجهه با احساسات حل‌نشده، شکل گرفته و تلاش می‌کند فضایی ساده برای مشارکت مخاطبان فراهم کند.

در این چیدمان، شرکت‌کنندگان می‌توانند نام فردی را که هنوز نتوانسته‌اند ببخشند روی یک توپ پلاستیکی سفید بنویسند و در صورت تمایل تنها با یک کلمه دلیل آن را نیز اضافه کنند. سپس توپ در یکی از ۲ سبد با عنوان «شاید بتوانم ببخشم» یا «نمی‌توانم ببخشم» قرار می‌گیرد.

این کنش ساده به مرور به آرشیوی جمعی از نام‌ها و احساسات تبدیل می‌شود؛ مجموعه‌ای که بازتابی از تجربه‌های شخصی اما مشترک میان افراد مختلف است. در پایان هر روز نیز تعداد توپ‌های هر سبد شمارش و نتیجه آن روی تابلویی در محل اجرا ثبت می‌شود.

در بخش دیگری از تجربه این اثر، شرکت‌کنندگان می‌توانند از میان ۲ نوع شکلات ــ تلخ یا شیرین ــ یکی را انتخاب کنند؛ انتخابی نمادین که به ۲ وضعیت متفاوت در مواجهه با رنج و امکان رهایی از آن اشاره دارد. نامی که می‌رود» با استفاده از عناصر ساده و روزمره تلاش می‌کند لحظه‌ای برای مکث و تأمل ایجاد کند؛ جایی که مخاطب می‌تواند با نوشتن یک نام، بخشی از حافظه و احساسات ناگفته خود را در یک تجربه جمعی ثبت کند.

علاقه‌مندان می‌توانند روزهای ۱۰ تا ۱۲ تیر ۱۴۰۵، در ساعات عصر، با حضور در حیاط موسسه فرهنگ و هنر کاژه به آدرس خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه ۲۲ پلاک ۱۷ از این پرفورمنس تعاملی بازدید و در آن مشارکت کنند.