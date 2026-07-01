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۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۹:۴۲

برپایی بیمارستان ۶۰ تختوابی در مصلی امام خمینی(ره)

برپایی بیمارستان ۶۰ تختوابی در مصلی امام خمینی(ره)

به منظور تسهیل در خدمات درمانی زائران رهبر شهید، یک بیمارستان با ۶۰ تخت در شبستان مصلی امام خمینی (ره) از روز جمعه فعالیت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بیمارستان بقیه الله(عج)، در آستانه برگزاری مراسم وداع با قائد شهید امت حضرت آیت الله شهید خامنه‌ای، بیمارستان بقیه الله الاعظم(عج) در شبستان مصلی امام خمینی(ره) یک بیمارستان بستری موقت مجهز جهت ارائه خدمات درمانی به زائران رهبر شهید را راه اندازی می‌کند.

این مرکز درمانی مجهز به ۶۰ تخت، آزمایشگاه، اتاق عمل محدود، اتاق های احیا و خدمات تصویربرداری پزشکی است و از روز جمعه ۱۲ تیرماه آماده خدمت رسانی است.

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی بقیه الله(عج) نیز در روزهای برگزاری مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، بدون هیچگونه تعطیلی در ارائه خدمات، با ۱۰۰ درصد ظرفیت آماده خدمت رسانی به عموم مردم است.

کد مطلب 6876090

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