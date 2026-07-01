برپایی بیمارستان ۶۰ تختوابی در مصلی امام خمینی(ره)

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بیمارستان بقیه الله(عج)، در آستانه برگزاری مراسم وداع با قائد شهید امت حضرت آیت الله شهید خامنه‌ای، بیمارستان بقیه الله الاعظم(عج) در شبستان مصلی امام خمینی(ره) یک بیمارستان بستری موقت مجهز جهت ارائه خدمات درمانی به زائران رهبر شهید را راه اندازی می‌کند.

این مرکز درمانی مجهز به ۶۰ تخت، آزمایشگاه، اتاق عمل محدود، اتاق های احیا و خدمات تصویربرداری پزشکی است و از روز جمعه ۱۲ تیرماه آماده خدمت رسانی است.

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی بقیه الله(عج) نیز در روزهای برگزاری مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، بدون هیچگونه تعطیلی در ارائه خدمات، با ۱۰۰ درصد ظرفیت آماده خدمت رسانی به عموم مردم است.