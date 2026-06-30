ایجاد شبکه گسترده درمانی با ظرفیت ۸۰۰ تخت برای مراسم وداع در مصلی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی ایران، نادر توکلی مسئول کمیته بهداشت و درمان ستاد برگزاری مراسم تشییع صبح امروز در حاشیه بازدید از مصلای امام خمینی (ره) با اشاره به طراحی یک ساختار درمانی چندلایه برای مراسم پیش‌رو اظهار کرد: ما ۶ بیمارستان اصلی شامل ۵ بیمارستان تخصصی و یک واحد پشتیبان با ظرفیت ۲۰۰ تخت را به‌طور مجزا برای مراسم وداع در مصلای تهران در نظر گرفته‌ایم.

وی بابیان اینکه مجموع ظرفیت این شبکه درمانی، ۶۰۰ تخت بستری فعال و ۲۰۰ تخت پشتیبان است که به‌صورت تفکیک‌شده به زائران سرویس‌دهی خواهند کرد، افزود: علاوه بر این، دو بیمارستان صحرایی مجزا نیز توسط ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و نیروهای مسلح در نقاط خارج از رینگ مرکزی مستقرشده‌اند تا پوشش درمانی به‌صورت حداکثری انجام شود.

رویکرد درمان در محل؛ ۹۰ درصد نیازها بدون اعزام رفع می‌شود

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران درباره استراتژی کادر درمان برای مدیریت ازدحام جمعیت تصریح کرد: سیاست اصلی ما افزایش کیفیت خدمات در لایه‌های اول درمانی است؛ به‌گونه‌ای که پیش‌بینی می‌کنیم حدود ۹۰ درصد مراجعین، خدمات کامل درمانی را در همان محل دریافت کنند و نیازی به اعزام و انتقال به مراکز دیگر نداشته باشند.

وی با تأکید بر اینکه تمام پیش‌بینی‌های لجستیکی انجام‌شده است، ادامه داد: درزمینهٔ تأمین دارو، اقلام مصرفی، تجهیزات تخصصی و سرم، هیچ کمبودی وجود ندارد. تمام اقلام لازم پیش‌بینی و تأمین‌شده است تا هیچ وقفه‌ای در فرآیند خدمت‌رسانی به زائران ایجاد نشود.

مسئول کمیته بهداشت و درمان ستاد برگزاری آیین وداع و تشییع در خصوص هماهنگی بین‌بخشی برای موارد اضطراری گفت: تمامی بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های سطح شهر تهران و مراکز درمانی مسیر مراسم، برای پذیرش زائران محترم در حالت آماده‌باش کامل هستند. همچنین با کمیته اعزام و انتقال هماهنگی‌های لازم صورت گرفته تا در صورت نیاز به درمان‌های فوق تخصصی، انتقال بیماران با سرعت و دقت بالا و بدون اختلال در جریان خدمت‌رسانی انجام شود.

توکلی در پایان با اشاره به همکاری گسترده دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی، ایران، بقیه‌الله (عج)، ارتش و سازمان تأمین اجتماعی، این عملیات را یکی از بزرگ‌ترین استقرارهای درمانی سال‌های اخیر توصیف کرد که باهدف حفظ سلامت شرکت‌کنندگان در مراسم طراحی و اجراشده است.