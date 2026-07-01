معصومه نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: گرمای اصلی تابستان در چهارمحال‌وبختیاری معمولاً از بعد از پانزدهم تیرماه آغاز می‌شود.

وی تصریح کرد: در ابتدای تابستان روزها بلندتر هستند اما به دلیل زاویه تابش خورشید، بیشینه دما در نیمه دوم تیرماه رخ می‌دهد و این دوره معمولاً گرم‌ترین زمان سال در استان است.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری افزود: در سال‌های گذشته نیز پس از نیمه تیرماه شاهد دماهای بسیار بالا و حتی رکوردشکنی در برخی نقاط استان بودیم، این دوره‌های گرمای شدید معمولاً سه تا چهار روز ادامه دارد و سپس برای چند روز هوا خنک‌تر می‌شود.

نوروزی ادامه داد: در دو تا سه روز آینده هوای استان نسبت به چند روز گذشته کمی خنک‌تر می‌شود، اما از اواسط هفته آینده به مدت سه تا چهار روز افزایش دما در سطح استان رخ خواهد داد، این افزایش دما محدود اما محسوس خواهد بود.

وی بیان داشت: سرعت باد در شبانه‌روز گذشته در شهرکرد حدود هفت کیلومتر بر ساعت ثبت شده که بسیار ناچیز است و با شرایط فصل هم‌خوانی دارد، در روزهای آینده نیز وزش باد خفیف و گاهی به‌صورت محلی پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: در ۲۴ ساعت گذشته شهرکرد و بلداجی با ۸ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین نقاط استان بودند و سرخون با ۴۱ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقطه استان ثبت شد.

نوروزی اذعان داشت: دمای فعلی شهرکرد ۱۶ درجه سانتی‌گراد است، آسمان صاف، رطوبت ۲۲ درصد و دید افقی بیش از ۱۰ کیلومتر گزارش شده است.

وی ادامه داد: تا اوایل هفته آینده آسمان استان صاف خواهد بود و تنها احتمال وزش باد و خیزش گردوخاک محلی وجود دارد، تغییرات دمایی نسبت به امروز ناچیز است، اما نسبت به روزهای گذشته یک تا دو درجه کاهش دما احساس می‌شود.